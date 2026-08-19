Ariadna Montiel respalda cambio a ley secundaria

Ariadna Montiel dio su respaldo a la aprobación de los cambios a la Ley Electoral del Estado de Zacatecas

LA DIRIGENTE nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, dio su respaldo a la aprobación de los cambios a la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, los cuales modifican la manera en que se conformará la lista de 12 legisladores de representación proporcional.

En conferencia de prensa, la morenista aseguró que antes solamente había una lista de legisladores de representación, la cual era determinada por cada uno de los partidos, y ahora, tras los ajustes, una parte de los diputados de representación proporcional será de los “mejores perdedores” de candidatos por el principio de mayoría relativa.

“Es decir, yo compito por territorio, no gano, pero fui de los que mejores votos obtuve; entonces, para la asignación de diputados de representación proporcional, soy de los primeros que me van a tomar en cuenta. Entonces, se combinan las dos cosas: tanto la lista que hacen los partidos, que es donde los de oposición siempre ponen a su cúpula, y la otra parte irá por territorio y está bien”, dijo.

15 Diputadas hay en la entidad y 15 legisladores hombres

Actualmente, el artículo 51 de la Constitución de Zacatecas establece que la legislatura del estado se integra con 18 diputadas y diputados electos por el principio de votación de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y por 12 diputados electos según el principio de representación proporcional, conforme al sistema de lista plurinominal votada en una sola circunscripción electoral, conformada de acuerdo con el principio de paridad, y encabezada alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo. De estos últimos, dos deberán tener, al momento de la elección, la calidad de migrantes o binacionales, en los términos que establezca la ley.