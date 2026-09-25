Excomisionado de la Municipal es aprehendido

EL EXMANDO policiaco detenido ayer, cuya imagen fue expuesta públicamente por la Fiscalía General de Oaxaca.

JOHN KENY MORENO, excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán, fue detenido por fuerzas federales y estatales de Oaxaca por presuntamente brindar protección a la organización criminal Los Cromos, célula asociada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La captura es resultado de la segunda fase del operativo estratégico en el Istmo de Tehuantepec que realiza la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) junto con las secretarías de Marina (Semar) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal.

La diligencia ministerial fue ejecutada por la Unidad de Fuerza de Acción Estratégica (UFAE) de la FGEO, a través de un despliegue táctico sustentado en labores de inteligencia coordinadas con la Semar, la SSPC, Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá de la Policía Estatal.

El Tip: EN 2016, el hoy arrestado era coordinador de Defensas Rurales en la región y participó en la conformación de agrupamientos en Juchitán, Matías Romero y Ciudad Ixtepec.

Con esta captura, el excomisionado se convierte en la tercera persona detenida durante esta intervención interinstitucional de alto impacto, encuadrada en el Operativo Enjambre.

Apenas el miércoles pasado, durante la primera fase del operativo, las fuerzas de seguridad lograron la aprehensión del actual presidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez, alias El Quetu, así como Carlos Alberto “N”, identificado con el alias de La Parka.

De acuerdo con las investigaciones, ambos sujetos actuaban en complicidad para encubrir y fomentar las actividades delictivas de la organización llamada Los Cromos, célula que funciona como brazo operativo del CJNG en la región del Istmo de Tehuantepec.

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La fiscalía informó que, tras su captura, el excomisionado fue trasladado de manera inmediata bajo un dispositivo especial de seguridad y quedó a disposición de la autoridad competente.