Hay vacío de autoridad en la localidad istmeña

MOMENTO en el que se alistaba el traslado del munícipe detenido el miércoles

DESPUÉS DE 24 horas de la detención del alcalde Miguel Sánchez Altamirano, Juchitán permanecía ayer con un vacío de autoridad, luego de que el suplente Mariano Rosado López no había aparecido públicamente y su domicilio fuera cateado durante el operativo del miércoles pasado, en el que fue capturado aquél.

Rosado López fue registrado como suplente de Sánchez Altamirano en la primera posición de la planilla de la candidatura común Morena-PVEM-Nueva Alianza Oaxaca, que ganó la elección municipal de 2024.

Sin embargo, el político no había tomado protesta ayer y su última aparición la hizo en redes sociales, cuando informó que autoridades habían realizado un cateo en su domicilio.

El Tip: SI EL SUPLENTE no asume la presidencia municipal, el ayuntamiento puede designar a uno de sus concejales.

Posteriormente, el político informó que presentaría una denuncia para conocer los motivos del cateo, a la vez que denunció que, desde su participación en la administración pública, ha recibido amenazas.

“Confiamos en la justicia y en que la verdad terminará por imponerse ante cualquier adversidad. No me preocupa la campaña de desprestigio que han orquestado; mantengo la determinación y vamos a seguir adelante”, dijo en sus redes sociales.

De acuerdo con reportes de prensa locales, Rosado es uno de los objetivos del operativo e incluso han referido la existencia de una posible orden de aprehensión en su contra; sin embargo, esa versión no ha sido confirmada públicamente por el Gabinete de Seguridad.

Hasta el momento, el cabildo de Juchitán no ha informado sobre el futuro encargo de la administración ni sobre el paradero del suplente.

Excomisionado de la Municipal es aprehendido

| Por Alan Gallegos |

JOHN KENY MORENO, excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán, fue detenido por fuerzas federales y estatales de Oaxaca por presuntamente brindar protección a la organización criminal Los Cromos, célula asociada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La captura es resultado de la segunda fase del operativo estratégico en el Istmo de Tehuantepec que realiza la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) junto con las secretarías de Marina (Semar) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal.

La diligencia ministerial fue ejecutada por la Unidad de Fuerza de Acción Estratégica (UFAE) de la FGEO, a través de un despliegue táctico sustentado en labores de inteligencia coordinadas con la Semar, la SSPC, Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá de la Policía Estatal.

El Tip: EN 2016, el hoy arrestado era coordinador de Defensas Rurales en la región y participó en la conformación de agrupamientos en Juchitán, Matías Romero y Ciudad Ixtepec.

Con esta captura, el excomisionado se convierte en la tercera persona detenida durante esta intervención interinstitucional de alto impacto, encuadrada en el Operativo Enjambre.

Apenas el miércoles pasado, durante la primera fase del operativo, las fuerzas de seguridad lograron la aprehensión del actual presidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez, alias El Quetu, así como Carlos Alberto “N”, identificado con el alias de La Parka.

De acuerdo con las investigaciones, ambos sujetos actuaban en complicidad para encubrir y fomentar las actividades delictivas de la organización llamada Los Cromos, célula que funciona como brazo operativo del CJNG en la región del Istmo de Tehuantepec.

111 servidores arrestados iban hasta el 8 de septiembre

La fiscalía informó que, tras su captura, el excomisionado fue trasladado de manera inmediata bajo un dispositivo especial de seguridad y quedó a disposición de la autoridad competente.