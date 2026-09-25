Se investiga a otros alcaldes, revela Jara

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, aseguró que existen investigaciones contra otros alcaldes del estado, luego de que el presidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, fuera detenido por los delitos de extorsión, tráfico de personas, homicidio y narcomenudeo, e ingresado al penal de alta seguridad de El Altiplano, en el Estado de México.

Después de la captura del munícipe, el mandatario estatal dijo que las fuerzas estatales, acompañadas por las federales, asumieron la seguridad pública en el municipio de Juchitán de Zaragoza, donde también están bajo indagatoria otros servidores públicos del ayuntamiento.

El Dato: CON LA APREHENSIÓN de Miguel Sánchez, suman 4 presidentes municipales en Oaxaca detenidos en lo que va de 2026, por la presunta comisión de algún ilícito.

“La seguridad la asumirá la Policía Estatal; vamos a asumirlo como estado. Se están investigando a otras autoridades, a los mismos integrantes de Juchitán. Sé que hay investigaciones sobre otros alcaldes, porque aquí en Oaxaca no habrá impunidad ni aceptación de que tengamos que estar por encima de la ley”, declaró.

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Un día antes, el mandatario publicó un video en sus redes en el que dijo que “me duele cuando algún funcionario del movimiento cae en la tentación y cambia su visión por ambición, pero me dolería más fallarle al pueblo”, haciendo referencia a la detención de Sánchez Altamirano.

También mencionó que “la gran mayoría de los servidores públicos del movimiento son gente buena y de bien”, que quieren lo mejor para el pueblo.

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“Por respeto a todos ellos y ellas, no vamos a permitir la impunidad. Oaxaca es la cuna de la transformación y tenemos que predicar con el ejemplo. Mi compromiso es con el pueblo y no habrá tregua contra quienes atenten contra la seguridad y tranquilidad de las familias oaxaqueñas”, dijo el gobernador.

Tras la detención del edil, en conferencia de prensa familiares suyos pidieron la liberación del político, al que calificaron “como una persona responsable al frente del gobierno municipal, un padre ejemplar y un amigo de las familias juchitecas”.

La madre del alcalde, Higinia Altamirano Vera, pidió al gobernador explicar las circunstancias de la detención y cuestionó lo que calificó como “atropellos” cometidos durante el operativo.

“No es cualquier persona, es una figura pública, al cual se le debe respeto. Como madre, exijo una explicación de los atropellos que se cometieron en la mañana (miércoles)”, declaró la madre del edil.

La familia también responsabilizó a las autoridades de conocer las condiciones de inseguridad que se viven en Juchitán y sostuvieron que la problemática no correspondía únicamente al gobierno municipal, sino que involucraba a los tres órdenes de gobierno.

“Era una situación que tenía que ver con los tres niveles de gobierno y, ¿qué pasó? Hoy sí vinieron los tres niveles de gobierno a buscar un culpable en Juchitán”, expresó uno de los integrantes de la familia del funcionario.

Hay vacío de autoridad en la localidad istmeña

| Por Alan Gallegos |

DESPUÉS DE 24 horas de la detención del alcalde Miguel Sánchez Altamirano, Juchitán permanecía ayer con un vacío de autoridad, luego de que el suplente Mariano Rosado López no había aparecido públicamente y su domicilio fuera cateado durante el operativo del miércoles pasado, en el que fue capturado aquél.

Rosado López fue registrado como suplente de Sánchez Altamirano en la primera posición de la planilla de la candidatura común Morena-PVEM-Nueva Alianza Oaxaca, que ganó la elección municipal de 2024.

Sin embargo, el político no había tomado protesta ayer y su última aparición la hizo en redes sociales, cuando informó que autoridades habían realizado un cateo en su domicilio.

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Posteriormente, el político informó que presentaría una denuncia para conocer los motivos del cateo, a la vez que denunció que, desde su participación en la administración pública, ha recibido amenazas.

“Confiamos en la justicia y en que la verdad terminará por imponerse ante cualquier adversidad. No me preocupa la campaña de desprestigio que han orquestado; mantengo la determinación y vamos a seguir adelante”, dijo en sus redes sociales.

De acuerdo con reportes de prensa locales, Rosado es uno de los objetivos del operativo e incluso han referido la existencia de una posible orden de aprehensión en su contra; sin embargo, esa versión no ha sido confirmada públicamente por el Gabinete de Seguridad.

Hasta el momento, el cabildo de Juchitán no ha informado sobre el futuro encargo de la administración ni sobre el paradero del suplente.

Excomisionado de la Municipal es aprehendido

| Por Alan Gallegos |

JOHN KENY MORENO, excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán, fue detenido por fuerzas federales y estatales de Oaxaca por presuntamente brindar protección a la organización criminal Los Cromos, célula asociada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La captura es resultado de la segunda fase del operativo estratégico en el Istmo de Tehuantepec que realiza la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) junto con las secretarías de Marina (Semar) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal.

La diligencia ministerial fue ejecutada por la Unidad de Fuerza de Acción Estratégica (UFAE) de la FGEO, a través de un despliegue táctico sustentado en labores de inteligencia coordinadas con la Semar, la SSPC, Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá de la Policía Estatal.

El Tip: EN 2016, el hoy arrestado era coordinador de Defensas Rurales en la región y participó en la conformación de agrupamientos en Juchitán, Matías Romero y Ciudad Ixtepec.

Con esta captura, el excomisionado se convierte en la tercera persona detenida durante esta intervención interinstitucional de alto impacto, encuadrada en el Operativo Enjambre.

Apenas el miércoles pasado, durante la primera fase del operativo, las fuerzas de seguridad lograron la aprehensión del actual presidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez, alias El Quetu, así como Carlos Alberto “N”, identificado con el alias de La Parka.

De acuerdo con las investigaciones, ambos sujetos actuaban en complicidad para encubrir y fomentar las actividades delictivas de la organización llamada Los Cromos, célula que funciona como brazo operativo del CJNG en la región del Istmo de Tehuantepec.

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La fiscalía informó que, tras su captura, el excomisionado fue trasladado de manera inmediata bajo un dispositivo especial de seguridad y quedó a disposición de la autoridad competente.