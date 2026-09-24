Tras arresto de Alcalde de Juchitán, suplente no aparece

Luego de la aprehensión del alcalde Miguel Sánchez, autoridades del Municipio de Juchitán permanece sin un relevo públicamente definido, mientras elementos del Ejército y la Marina realizan recorridos de seguridad en esta localidad.

El Cabildo no ha informado hasta este jueves quién asume la Presidencia Municipal y tampoco se ha difundido un acuerdo formal para cubrir la ausencia de Miguel Sánchez.

La primera opción para sustituirlo es su suplente, Mariano Rosado López, sin embargo, éste no había aparecido públicamente y su domicilio fue cateado durante el operativo desplegado por fuerzas estatales y federales, según pesquisas.

La falta de una cabeza visible en el Gobierno municipal ocurrió después de que la detención de Sánchez Altamirano provocó bloqueos carreteros y protestas en distintos puntos de Juchitán.

A las movilizaciones supuestamente se sumaron elementos de la propia Policía Municipal.

Uniformados locales montaron un bloqueo en la zona del Canal 33, sobre la carretera Transístmica, mientras mototaxistas y simpatizantes cerraron otros accesos y quemaron neumáticos para exigir la liberación del Presidente Municipal.

La participación de los policías abrió además la interrogante sobre el mando efectivo de la seguridad municipal tras la caída de Miguel Sánchez.

Reportes locales identificaron a David Vázquez Gualberto como director de la Policía Municipal y señalaron que los agentes que participaron en el cerco carretero se encontraban bajo su mando.

La captura de Miguel Sánchez se produjo ahora dentro del Operativo Enjambre.

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FGR