Cae el excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán por nexos con Los Cromos.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutó una orden de aprehensión contra John Keny “N”, quien fungió como comisionado de la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza, por su probable responsabilidad en el delito contra la investigación y seguridad del Estado, al presuntamente brindar protección a la célula criminal conocida como “Los Cromos”.

La captura se efectuó durante la segunda etapa del operativo conjunto que se desarrolla en Juchitán de Zaragoza y la cual derivó en la captura del alcalde, Miguel “N”.

En el despliegue táctico participó la Unidad de Fuerza de Acción Estratégica (UFAE) de la FGEO, sustentada en labores de inteligencia coordinadas con la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá de la Policía Estatal.

En segunda fase de operativo estratégico en el Istmo de Tehuantepec, Fiscalía de Oaxaca junto con Marina y SSPC Federal, capturan a excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán



Oaxaca de Juárez, Oax., 24 de septiembre de 2026.- Como parte de la segunda etapa del operativo… pic.twitter.com/0J8cqfazxY — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) September 24, 2026

Suman 3 detenidos en operativos realizados en Oaxaca por el mismo caso

Con esta acción, John Keny “N” se convirtió en la tercera persona aprehendida durante la intervención interinstitucional de alto impacto en el municipio.

El pasado 23 de septiembre, durante la primera fase de las acciones de seguridad, las fuerzas operativas lograron la detención de C.A.P.L., alias “La Parka”.

“Con esta captura, el excomisionado J.K.M.S. se convierte en la tercera persona detenida durante esta intervención interinstitucional de alto impacto”, informó la Fiscalía de Oaxaca en un comunicado publicado en redes sociales.

De acuerdo con las investigaciones, los ahora detenidos actuaban en complicidad para encubrir y fomentar las actividades ilícitas de “Los Cromos”, agrupación que opera como brazo táctico del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región istmeña.

El presidente municipal M.S.A., alias “Quetu”, fue aprehendido por su presunta responsabilidad en extorsión agravada y delitos contra la seguridad del estado.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR