Tras detención de alcalde de Juchitán, investigarían a otros presidentes municipales

Salomón Jara Cruz (centro) reitera que la seguridad y la aplicación de la ley están por encima de cualquier interés en Oaxaca.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara aseguró que existen otras investigaciones contra alcaldes del estado, luego de que el edil de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano fuera detenido por los delitos de extorsión, tráfico de personas y cobro de piso a comerciantes.

Tras la detención del presidente municipal de aquel municipio, el gobernador dijo que las fuerzas federales y estatales asumieron la seguridad pública en el municipio de Juchitán de Zaragoza.

“La seguridad la asumirá la Policía Estatal, vamos a asumirlo como estado. La Policía Estatal asumirá la seguridad se están investigando a otras autoridades, a los mismos integrantes de Juchitán. Sé que hay investigaciones sobre otros alcaldes, porque aquí en Oaxaca no habrá impunidad, ni aceptación de que tengamos por encima de la ley”, declaró.

Tras la detención del alcalde, en conferencia de prensa familiares del presidente municipal de Juchitán, pidieron la liberación del político, ya que lo calificaron “como una persona responsable al frente del gobierno municipal, un padre ejemplar y un amigo de las familias juchitecas”.

Mensaje para las familias de Juchitán y todo Oaxaca: pic.twitter.com/461YxsCUKx — Salomón Jara Cruz (@salomonj) September 24, 2026

Alcalde de Juchitán fue detenido

Junto al presidente municipal morenista, fue también capturado, por fuerzas federales y estatales, Carlos Alberto “N”, alias La Parca, quien también cuenta con órdenes de aprehensión.

El arresto del munícipe se dio como parte del Operativo Enjambre y fue resultado de una orden de captura por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, subrayó que, para afectar también la capacidad financiera de los detenidos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó la inmovilización de recursos y el bloqueo de cuentas de personas relacionadas con esta investigación, incluido el presidente municipal.

“Agradecemos al Gobierno de Oaxaca y al gobernador @salomonj por su colaboración y coordinación permanente. Las investigaciones y acciones operativas continúan para desarticular por completo esta estructura criminal y detener a todos los involucrados. Conforme se concreten nuevas detenciones, continuaremos informando”, expresó el secretario a través de un post en la red social X.

En el marco de la política de Cero Impunidad instruida por la Presidenta @Claudiashein, durante un despliegue operativo en Oaxaca, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @Defensamx1, @FGRMexico y @GN_MEXICO_, en coordinación con la @FISCALIA_GobOax y @SSPC_GobOax, detuvieron a… pic.twitter.com/6xlOskXAh7 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 23, 2026

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LMCT