Atacan a balazos vivienda en la colonia Gustavo Díaz Ordaz en Culiacán, Sinaloa

Un grupo de hombres armados perpetró un ataque a balazos contra una vivienda en la colonia Gustavo Díaz Ordaz de Culiacán.

Un grupo de hombres armados atacó este jueves a balazos un inmueble en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, ubicada en la zona poniente de Culiacán, Sinaloa, sin que se registraran personas lesionadas tras la agresión violenta, según reportaron medios locales.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:15 horas en la intersección de la avenida Ciro Ceballos y la calle Cándido Aguilar.

Ante la alerta por la ráfaga de disparos, agentes de la Policía Estatal Preventiva y efectivos del Ejército Mexicano acudieron al lugar de la agresión para resguardar el perímetro de seguridad.

En el sitio del hecho, elementos periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron el procesamiento de la escena e hicieron el aseguramiento de cerca de 100 casquillos percutidos de arma larga.

🚨Registran fuerte ataque armado contra una casa en Culiacán



Una vivienda ubicada en la colonia Gustavo Díaz Ordaz fue blanco de múltiples disparos. Tras el ataque, elementos de seguridad aseguraron cerca de 100 casquillos de arma larga en la zona. pic.twitter.com/Eo8Nkd7kGi — Azucena Uresti (@azucenau) September 24, 2026

Las fuerzas de seguridad mantuvieron el resguardo en la colonia Gustavo Díaz Ordaz para garantizar las investigaciones de ley por parte de los agentes ministeriales, mientras se integra la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los móviles del ataque perpetrado al poniente de la ciudad.

Es el segundo reporte de agresión armada contra inmuebles de las mismas calles, la primera ocurrió ocho días antes contra un establecimiento dedicado a la compra y venta de fierro viejo, que se localiza justo frente a la vivienda afectada.

La violencia en Sinaloa comenzó el 9 de septiembre de 2024, cuando las facciones de Los Chapitos (hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán) y La Mayiza (leales a Ismael “El Mayo” Zambada) se enfrentaron por una posible traición.

La Mayiza consideró el secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos como una traición, pues la operación fue realizada por uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Tras varias semanas de tensión y acumulación de fuerzas en el estado, las hostilidades estallaron el 9 de septiembre con los primeros enfrentamientos armados y bloqueos masivos en Culiacán.

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JVR