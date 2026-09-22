CSP atribuye violencia en Sinaloa al “injerencismo”

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la situación de violencia que persiste en el estado de Sinaloa es la muestra, desde su perspectiva, de las consecuencias que trae la injerencia de otros países al territorio nacional.

El señalamiento se realizó con motivo de su reciente visita a la entidad y en referencia al operativo con el que agencias estadounidenses consiguieron extraer del país a Ismael El Mayo Zambada, lo cual derivó en un estallido de conflictos entre grupos delincuenciales opositores dentro de ese estado.

30.2 por ciento bajaron los homicidios en la entidad

“Eso generó una violencia que se ha ido conteniendo, porque no es la misma de cuando nosotros llegamos en octubre, a lo que está ocurriendo hoy, pero sí hay índices delictivos importantes en Sinaloa… Sinaloa es una demostración de que el injerencismo provocó —con el rompimiento de un grupo delictivo—, pues provocó la situación que hoy tenemos”, dijo.

Además, la mandataria señaló que la intervención de gobiernos extranjeros únicamente provoca el debilitamiento de las instituciones encargadas de garantizar la justicia en el país.

Sheinbaum Pardo remarcó que la crítica a la intervención de otro país que llevó a la captura del capo fundador del Cártel de Sinaloa no debe entenderse como una renuencia a emprender operativos para frenar la actividad delincuencial, sino que sólo se trata de llamar a la cooperación entre gobiernos para cumplir el mismo objetivo.

“Eso no quiere decir que no se deba detener a los que cometen delitos, pero tiene que hacerse —si hay información de algún gobierno extranjero— con instituciones nacionales para proceder. Cuando se hace así, entonces disminuye la violencia… Pero por eso hablo siempre de la coordinación sin subordinación y del fortalecimiento de las capacidades, y de la cooperación para el desarrollo, no de la injerencia, y lo sostengo”, dijo.

En este contexto, aseguró que las fuerzas de seguridad federales permanecerán en la entidad, a pesar del llamado a que se fortalezcan las corporaciones de seguridad estatales. Asimismo, la Presidenta confirmó que diversas dependencias realizarán visitas al gobierno sinaloense para atender los distintos temas de interés, no sólo en seguridad, sino también en cuanto a producción agroalimentaria.

INTERVENCIÓN. En otro asunto, la mandataria también habló de la breve conversación que sostuvo con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a quien reiteró que la indagatoria sobre la intervención de agentes estadounidenses a esa entidad está a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Sobre el tema de la presencia de elementos de una agencia estadounidense, pues yo le planteé que la Fiscalía tiene su investigación y que, en todo caso, pues eso le corresponde a la Fiscalía, no nos corresponde como Gobierno de México. Y ella dijo que, ‘en efecto’, que ‘así es’. Entonces, hasta ahí. Eso fue lo que platicamos”, compartió Sheinbaum.

También quedaron en que cualquier asunto que implique una coordinación con el Gobierno de México deberá acercarse a la Secretaría de Gobernación, mientras que los asuntos de seguridad se mantendrán de mano con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.