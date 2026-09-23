Hallan sin vida a hijo del alcalde de Tecamachalco tras ser reportado como desaparecido

Encuentran sin vida al hijo del alcalde de Tecamachalco

El hijo adolescente de Mateo Hernández, Alcalde de Tecamachalco, Puebla, fue localizado sin vida este 23 de septiembre, luego de que fuera reportado como desaparecido desde el pasado fin de semana.

El hallazgo ocurrió en un camino de terracería que conduce hacia San Felipe Maderas, en territorio de la junta auxiliar de Azumbilla, municipio de Nicolás Bravo. Personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla acudió al sitio para realizar las diligencias y abrir las investigaciones correspondientes.

Informaron que el joven fue reportado como desaparecido después de que salió el sábado 19 de septiembre, alrededor de la una de la tarde, para realizar actividades escolares con compañeros. Estudiaba en una preparatoria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

⚫️Localizan cuerpo tras cuatro días de búsqueda en Puebla



Tras cuatro días de búsqueda, pobladores localizaron un cuerpo que presuntamente correspondería a Mateo Hernández, de 16 años, hijo del alcalde de Tecamachalco. pic.twitter.com/V3SFyG9ZQu — Azucena Uresti (@azucenau) September 23, 2026

Reportes preliminares indican que el cuerpo fue localizado cubierto con una cobija y presentaba signos de violencia; sin embargo, corresponde a las autoridades ministeriales determinar oficialmente la causa de muerte y las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Agustín Guerrero, vocero de Morena en Puebla, externó sus condolencias a través de redes sociales y pidió que el crimen no quede impune.

“Externo mi tristeza y mi coraje por la muerte del joven Mateo Hernández Gutiérrez, de 16 años. A su familia, a sus amigos, nuestras condolencias. Que este crimen no quede impune y pronto sean detenidos los responsables”, expresó.

El caso ha causado consternación en Tecamachalco y en la comunidad estudiantil.

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MSL