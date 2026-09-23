Beatriz Mojica y Javier Saldaña consolidan unidad e inclusión con bases en Guerrero

El encuentro de reconciliación política y definición de compromisos territoriales se celebró en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero.

La coordinadora estatal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía, Beatriz Mojica Morga, y Javier Saldaña Almazán construyeron un acuerdo político que se formalizó este miércoles en Chilpancingo.

Ambos, se reunieron ante referentes de la lucha social y de la izquierda en Guerrero para fijar los compromisos de una etapa de trabajo conjunto enfocada en la unidad, la inclusión, la educación y el resarcimiento de deudas históricas.

Durante el encuentro, Mojica Morga reconoció la labor de Saldaña Almazán en la Universidad y en el sector educativo, así como el trabajo de su equipo y sus recorridos por el estado durante el proceso interno. Destacó la decisión del exrector de sumarse a esta nueva etapa desde las bases.

La coordinadora compartió pasajes de sus inicios en la política a los 15 años en Pungarabato, Pungarabato, en el marco del Frente Democrático Nacional, destacando sus orígenes campesinos.

Por su parte, Saldaña Almazán vinculó su trayectoria con las carencias que enfrentan las comunidades para acceder a la educación, resaltando la expansión de la Universidad hacia zonas marginadas y la apertura de espacios para grupos indígenas y afromexicanos.

En la reunión, las intervenciones evocaron hechos históricos y momentos clave como la Independencia, el Plan de Ayutla y episodios como Aguas Blancas, El Charco, Ayotzinapa y la figura de Lucio Cabañas.

La consolidación de la estructura del movimiento de transformación fue encabezada por la coordinadora Beatriz Mojica Morga. ı Foto: Especial.

Ante ese contexto, Mojica Morga propuso establecer una mesa de diálogo enfocada en el resarcimiento del daño social, mencionando deudas pendientes como la carretera inconclusa de El Charco, los caminos en la Sierra, las condiciones de vida en Aguas Blancas y la causa de los 43 estudiantes desaparecidos.

Saldaña coincidió en la importancia de visibilizar estas luchas y atender a las poblaciones en extrema pobreza por convicción.

El acuerdo plantea que la unidad debe acompañarse de inclusión, reconociendo experiencias y capacidades sin borrar identidades. El acto contó con la presencia de figuras sociales como Florentina Rosario, viuda de Genaro Vázquez; Yahir Alejandro Flores Cabañas, nieto de Lucio Cabañas; René Lobato Ramírez, Javier Martínez, Teresa Bautista, David Molina Francisco, Guillermo Sotelo, Óscar Chávez, José Legorreta, Leopolina Cruz Ventura, Elías García Vallejo, Ofelio Martínez y el exrector José Alfredo Romero.

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JVR