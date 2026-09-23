Compite Guanajuato a escala global con industria, infraestructura, talento y calidad de vida

Las ventajas competitivas de la mano de obra y logística del Bajío se expusieron en la Ciudad de México (CDMX).

Las micro, pequeñas y medianas empresas de Guanajuato representan el 78 por ciento de las compañías que exportan mercancías al extranjero, consolidando al estado como un motor industrial clave en la región del Bajío.

Durante el primer trimestre de 2026, las ventas al exterior superaron los 10 mil millones de dólares —alrededor de 180 mil millones de pesos mexicanos—, lo que refleja un aumento anual del 9.8 por ciento en la actividad comercial.

En el marco de la Binational Convention 2026 en la Ciudad de México, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo resaltó que la entidad compite en mercados internacionales gracias a su infraestructura logística y la preparación de su fuerza laboral.

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“Nuestra relación bilateral debe fortalecerse con base en la confianza; Guanajuato ha sido un aliado estratégico en este intercambio comercial”, afirmó la mandataria estatal durante el encuentro organizado por The American Society of Mexico.

La postura sobre la relación comercial bilateral fue presentada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo durante la Binational Convention 2026. ı Foto: Especial.

El intercambio económico entre la entidad y Estados Unidos alcanzó los 47 mil 700 millones de dólares en 2025 (más de 850 mil millones de pesos), donde destacan los insumos requeridos por las plantas productivas locales.

Un punto neurálgico del desarrollo industrial es el Guanajuato Puerto Interior, complejo que reúne a 141 empresas de 18 países, genera más de 30 mil empleos y concentra más de 5 mil 500 millones de dólares en inversión acumulada.

Asimismo, la conectividad terrestre y ferroviaria permite acceder a los principales centros de consumo del país en un radio de 400 kilómetros, con salida directa hacia los puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Veracruz.

Para sostener este avance, la entidad dispone de una fuerza de trabajo de 2.9 millones de personas y más de 68 mil estudiantes de ingeniería, sumando unos 11 mil egresados cada año en áreas técnicas.

La administración estatal impulsa el programa “Guanajuato SUMA”, enfocado en diversificar la producción, incorporar tecnologías avanzadas y asegurar que las inversiones generen bienestar directo en el territorio.

A la fecha, el gobierno local ha concretado 81 proyectos productivos por un valor superior a los 6 mil 556 millones de dólares —aproximadamente 118 mil millones de pesos— en manufactura, logística y agroindustria.

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JVR