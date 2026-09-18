Homicidios en Guanajuato bajan 75%, durante sexenio de Sheinbaum

La conferencia de la Presidenta de México se realiza este viernes em Irapuato.

Derivado de la estrategia de seguridad instruida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los homicidios cometidos en el estado de Guanajuato han tenido una reducción del 75 por ciento en comparación con el pico más alto que tuvo esta entidad que fue dentro del primer bimestre del año pasado.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, expuso durante la conferencia matutina, realizada desde Irapuato, que al inicio del sexenio el promedio diario de personas asesinadas era de 9.4; sin embargo, el indicador más elevado se tuvo en febrero de 2025, que fue de 12.7, cifra que ya se redujo a 3.2 para agosto de este 2026.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

Asimismo, destacó que el promedio diario de víctimas más bajo de este ilícito se prevé alcanzar este mismo año desde 2018.

En cuanto al promedio de delitos de alto impacto, la baja observada es de 43 por ciento respecto a septiembre de 2024, es decir, el inicio del sexenio presidencial. Esto se consiguió al pasar de 45.4 delitos a 23.8 en agosto de 2026.

A detalle se observó que todos los delitos bajaron su incidencia, destacando el robo a transportistas y el secuestro extorsivo como los que tuvieron una reducción más marcada, entre el 50 y 60 por ciento.

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FGR