Guanajuato reduce 75% sus homicidios dolosos en 18 meses

LA PRESIDENTA y la gobernadora de Guanajuato, ayer (izq.) y SHEINBAUM y la gobernadora del Edomex, ayer

Derivado de la estrategia de seguridad instruida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los homicidios cometidos en Guanajuato se han reducido 75 por ciento en comparación con el pico más alto que tuvo esta entidad dentro del primer bimestre del año pasado.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, expuso durante la conferencia matutina que al inicio del sexenio el promedio diario de personas asesinadas era de 9.4; sin embargo, el indicador más elevado se tuvo en febrero de 2025, que fue de 12.7, cifra que ya se redujo a 3.2 para agosto de este 2026.

Asimismo, destacó que el promedio diario de víctimas más bajo de este ilícito se prevé alcanzar este mismo año desde 2018. En cuanto al promedio de delitos de alto impacto, la baja observada fue de 43 por ciento respecto a septiembre de 2024, es decir, el inicio del sexenio de la mandataria federal. Esto se consiguió al pasar de 45.4 delitos a 23.8 en agosto de 2026.

A detalle se observó que todos los delitos bajaron su incidencia, destacando el robo a transportistas y el secuestro extorsivo como los que tuvieron una reducción más marcada, entre el 50 y 60 por ciento.

Además, más de 10 mil personas vinculadas a delitos han sido detenidas y, además, se ha conseguido evitar que la población entregue más de cien millones de pesos a la delincuencia como parte de las extorsiones que se cometen en la entidad, destacó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Desde el inicio del sexenio en octubre de 2024 hasta el 31 de agosto, se han capturado a 10 mil 699 personas, entre las que se encuentran 172 personas ubicadas como objetivos prioritarios por la actividad delincuencial con la que afectaban a la población.

Asimismo, se han asegurado seis mil 60 kilogramos de drogas, dos mil 95 armas de fuego y se han desmantelado dos laboratorios clandestinos, lo que se ha traducido en una afectación económica superior a los 980 millones de pesos contra los grupos criminales.

A estos resultados se suman más de 101 millones de pesos que no llegaron a manos de los extorsionadores, como parte del plan que se inició para combatir esta práctica ilícita.

García Harfuch subrayó que el escuadrón antiextorsión se integra con personal especializado que investiga y brinda acompañamiento a las víctimas para evitar que se consumen las extorsiones. Como parte de esto, se han recibido dos mil 700 solicitudes de apoyo en la entidad y se han localizado a 88 personas relacionadas con los casos.

Con relación a la estrategia nacional, subrayó el operativo en Jalisco que llevó a la captura de Mario “N”, alias El Fiera, y Juvenal “N”, alias El Coreano, quienes contaban con órdenes de aprehensión por extorsión agravada, homicidio y asociación delictuosa.

La indagatoria permitió conocer que la banda delincuencial a la que pertenecían atentaba contra 77 negocios por medio de plataformas digitales para así dificultar la ubicación de sus integrantes, quienes además operaban en Tabasco.

“Continuaremos trabajando de manera coordinada con las autoridades de Guanajuato y mantener las operaciones conjuntas, los trabajos de investigación e inteligencia para detener a quienes generen violencia aquí en la entidad”, sostuvo el secretario de Seguridad.

A la baja ı Foto: Especial

Resaltan cooperación a pesar de diferencias

| Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, destacaron la coordinación entre los gobiernos federal y estatal, pese a pertenecer a fuerzas políticas distintas.

En su conferencia viernes, realizada desde el municipio de Irapuato, la mandataria federal subrayó que la cooperación ha permitido avanzar en proyectos para impulsar acciones de seguridad, infraestructura, educación y otros rubros.

“Quiero destacar, antes de pasarle la palabra a la gobernadora, la coordinación que hemos tenido con la gobernadora en todos los temas. Realmente ha sido una excelente coordinación. Ustedes saben que venimos de dos partidos políticos distintos, pero eso no impide que hayamos tenido coordinación en absolutamente todo. No solamente en seguridad, sino en educación, en infraestructura, en el proyecto de agua para Guanajuato, en todo hemos tenido excelente coordinación y yo agradezco mucho a Libia por este trabajo conjunto que hemos realizado”, expresó.

En cuanto a los resultados de seguridad, remarcó que durante los últimos dos años se establecieron acuerdos para trabajar al mismo tiempo y mejorar la condición que durante mucho tiempo mantuvo a la entidad con los indicadores de violencia más elevados.

“En seguridad, es realmente de reconocerse el trabajo coordinado que hemos tenido. Hace pues ya casi 2 años que vinimos a Guanajuato, nos pusimos de acuerdo con la gobernadora y dijimos: “tenemos que entrarle al tema de la seguridad juntas”. Guanajuato en 2024 era el estado que más homicidios dolosos tenía, pero además se había mantenido en 12, 13 homicidios diarios por varios meses, años quizá. Entonces, esta reducción es muy significativa y tiene que ver con el trabajo conjunto”, destacó.

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