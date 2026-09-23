Localizan sin vida a Hugo Alejandro Hernández, alumno de la BUAP

Tras amplia búsqueda, autoridades del estado de Puebla dieron a conocer el fallecimiento de Hugo Alejandro Hernández, alumno de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Fue el pasado 5 de septiembre cuando se dio a conocer, que el alumno de la Licenciatura en Administración se encontraba desaparecido luego de haber acudido a un jugar fútbol.

En aquel momento, la universidad se pronunció al respecto de la situación y solicitó el apoyo de la comunidad estudiantil para poder dar con el paradero del joven.

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La Fiscalía General del Estado de Puebla informó la tarde del martes 22 de septiembre sobre la localización de un cuerpo al interior del río Alseseca, a la altura de las calles Xóchitl y Zachila, colonia Lomas de San Miguel, el cual fue identificado como el alumno Hugo Alejandro.

Cuerpos de emergencia al momento de la localización del cuerpo de Hugo Alejandro ı Foto: Cuartoscuro

“Derivado de las labores de investigación y los estudios periciales realizados por el Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO), fue confirmada la identidad de Hugo Alejandro N.”, se lee en el comunicado de la fiscalía.

De acuerdo con la información compartida, el cuerpo contaba con señas particulares como una deformidad en la uña del dedo índice izquierdo y ausencia de terceros molares.

De igual forma, se dio a conocer la causa de muerte de Hugo Alejandro, pues de acuerdo con la fiscalía, el médico forense determino que el fallecimiento se dio luego de un traumatismo cráneo facial. “Conforme a la valoración de las lesiones, estas son compatibles con un mecanismo de caída, sin que se identificaran otras lesiones en el cuerpo”.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informa que este día fue localizado el cuerpo de una persona en estado de descomposición, en el interior del río Alseseca, a la altura de las calles Xóchitl y Zachila, colonia Lomas de San Miguel, en Puebla capital. La identidad,… pic.twitter.com/Q7QwXUBYWC — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) September 23, 2026

BUAP lamenta el deceso

Por su parte la BUAP lamentó el deceso del estudiante y afirmó que desde el primer momento se mantuvo en estrecha comunicación con las autoridades correspondientes, además de permanecer en cercanía de la familia del joven.

“Hoy, la BUAP acompaña con profundo pesar a su familia, a sus seres queridos, y a todas que durante estos días mantuvieron la esperanza de encontrarlo”, expresó la universidad a través de redes sociales.

De igual forma, la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez se expresó en sus redes personales sobre el fallecimiento, lamento el hecho y afirmando que se continuará colaborando con las autoridades en las investigaciones.

“Hoy les hablo como madre antes que como rectora, a su familia quiero decirle que lo sentimos profundamente y que estamos cerca de ustedes; ponemos a su disposición el acompañamiento y el apoyo que necesiten”, expresó la rectora.

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LMCT