‘Lord Cachetadas’: diputado del PVEM golpea a compañero durante reunión en Puebla

El diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Miguel Márquez Ríos, quedó en medio de la polémica luego de que se difundiera un video en el que se le observa dar una cachetada a un integrante de su propio partido durante una reunión en Huauchinango, Puebla.

La grabación comenzó a circular en redes sociales, muestra parte de una discusión entre varias personas. En medio del intercambio de reclamos, el legislador golpea a uno de los asistentes, mientras quienes se encontraban en el sitio reaccionan e intentan contener la confrontación.

Tras la difusión de las imágenes, usuarios de redes sociales comenzaron a referirse al diputado como “Lord Cachetadas”, apodo que rápidamente se volvió parte de la conversación política local.

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🗳️📌 DIPUTADO DEL VERDE CACHETEA A COMPAÑERO EN PELEA POR CANDIDATURAS



Miguel Márquez Ríos es diputado local del Partido Verde en Puebla.



Y busca ser candidato a presidente municipal de Huauchinango en 2027.



Pero durante una reunión para definir candidaturas, cacheteó a un… pic.twitter.com/EqXWICkCBe — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) September 22, 2026

De acuerdo con los reportes sobre el encuentro, la discusión se desarrolló durante una reunión relacionada con posiciones y respaldos políticos rumbo al proceso electoral de 2027. En el audio de la grabación se escucha a Márquez Ríos reclamar que se encontraban en “una negociación para recuperar la junta del trabajo”.

Después de la agresión, el diputado también lanzó recriminaciones a los asistentes y retó al otro militante a continuar la confrontación fuera del lugar. Sin embargo, la situación no escaló a una pelea generalizada, pues las personas presentes intervinieron para separarlos.

Miguel Márquez Ríos es diputado local por el Distrito 2, con cabecera en Huauchinango, y forma parte de la bancada del Partido Verde en el Congreso de Puebla. En meses recientes ha mantenido presencia política en la Sierra Norte del estado y su nombre ha sido mencionado entre los perfiles que buscarían competir por la presidencia municipal de Huauchinango en los próximos comicios.

Hasta este martes no se conocía un posicionamiento público del legislador para explicar lo ocurrido en la reunión ni un pronunciamiento del PVEM Puebla sobre la conducta exhibida en el video.

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MSL