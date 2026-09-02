Político del PVEM sale de un ataúd para ‘farmear aura’ en San Luis Potosí | VIDEO

José Luis Romero Calzada, mejor conocido como“El Tecmol”, político del PVEM, volvió a llamar la atención después de aparecer dentro de un ataúd durante una competencia de “farmear aura” realizada en Ciudad Valles, San Luis Potosí.
El peculiar momento ocurrió en el parque Luis Donaldo Colosio, donde varios participantes se reunieron para realizar esta dinámica popularizada en redes sociales, cuyo objetivo es ganar presencia, reconocimiento o aprobación mediante poses y entradas llamativas.
En las imágenes difundidas se observa a un grupo de hombres trasladar un ataúd hasta colocarlo frente al público. Mientras los asistentes esperaban, uno de los participantes pidió que hicieran ruido para lograr que el político “reviviera”.
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“Ocupo ruido para revivir a mi tío el Tecmol”, gritó el hombre, mientras las personas presentes comenzaron a corear el apodo de Romero Calzada.
Después de unos segundos, la tapa del féretro se abrió y “El Tecmol” salió del ataúd. Inmediatamente comenzó a realizar diferentes poses ante las cámaras, como parte de la competencia.
“El Tecmol” busca posicionarse rumbo a las elecciones de 2027
La aparición de Romero Calzada ocurre mientras busca fortalecer su presencia pública de cara al proceso electoral de 2027, cuando se renovará la presidencia municipal de Ciudad Valles.
Aunque es señalado como aspirante a la alcaldía, hasta el momento el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no ha confirmado que sea su candidato. Ricardo Gallardo Juárez, diputado federal del Verde, aseguró recientemente que el instituto político todavía no ha definido quién encabezará la candidatura municipal.
José Luis Romero Calzada se incorporó oficialmente al PVEM en mayo de 2025, después de mantenerse durante varios años como opositor y crítico del grupo político del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona.
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MSL