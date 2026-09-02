Avanza ampliación de la carretera Toluca-Zihuatanejo, conexión entre Edomex, Michoacán y Guerrero

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el avance en la ampliación de la carretera Toluca-Zihuatanejo durante su Segundo Informe de Gobierno, presentado en Palacio Nacional y con la presencia de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.

La mandataria federal explicó que se trata de una obra clave para agilizar los viajes carreteros desde el Estado de México hacia Michoacán y Guerrero, y que forma parte del Plan Nacional de Infraestructura Carretera impulsado por su gobierno. Este plan contempla una inversión de 700 mil millones de pesos para transformar 5 mil kilómetros de vías en 9 carreteras prioritarias, distribuidas en los ejes carreteros del Golfo de México y el Corredor del Pacífico.

En el caso específico de la Toluca-Zihuatanejo, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) encabeza los trabajos de ampliación a lo largo de 372 kilómetros. La intervención incluye adaptar un ancho de 12 metros en los carriles de ambos sentidos, con el objetivo de garantizar traslados más rápidos y seguros entre el Estado de México, Guerrero y Michoacán. La obra representa una inversión de 26 mil 969 millones de pesos.

En paralelo, el Gobierno de Delfina Gómez ha declarado a 2026 como “El Año de las Obras en el Estado de México”, en el marco del cual anunció una mayor inversión para repavimentar y bachear los caminos que conectan con esta vía en el sur de la entidad.

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FGR