Asesinan a balazos a Amy Navarrete, excandidata del PVEM, en Oaxaca

Las indagatorias ministeriales por el doble homicidio fueron iniciadas tras el atentado contra la militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Un ataque armado perpetrado por sujetos no identificados dejó un saldo de dos personas muertas, entre ellas la excandidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Amy Navarrete Arriola, en la comunidad rural de Paso Guayabo, perteneciente al municipio de Matías Romero, Oaxaca.

El ataque se registró durante la celebración de la festividad tradicional conocida como “Lavado de Olla”, correspondiente a las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Candelaria.

De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, el evento se desarrollaba con normalidad cuando los agresores irrumpieron de manera directa y dispararon en reiteradas ocasiones contra la política oaxaqueña.

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Las detonaciones de arma de fuego generaron pánico entre los asistentes, quienes corrieron en diversas direcciones para ponerse a salvo.

La agresión provocó la inmediata movilización de los servicios de emergencia y cuerpos de seguridad hacia la localidad rural de Paso Guayabo.

En el sitio de los hechos quedaron los cuerpos sin vida de Amy Navarrete Arriola y de un acompañante masculino.

Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad de la segunda víctima, medios locales de información señalan que se trata del fotógrafo que la acompañaba durante el evento.

Hasta el momento, no se reporta la detención de los responsables de la agresión armada, ni se han establecido de forma oficial los posibles móviles del ataque directo.

Las autoridades correspondientes iniciaron las diligencias en la zona para realizar el levantamiento de los cuerpos e integrar la carpeta de investigación respectiva.

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JVR