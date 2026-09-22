IMCO ubica a Aguascalientes entre los estados más competitivos

El informe de evaluación económica e infraestructura institucional fue publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Las familias y trabajadores de Aguascalientes cuentan con un entorno económico favorable para su desarrollo, al colocarse la entidad entre las regiones con mejor desempeño industrial y laboral de México, según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2026 posiciona al estado como un referente en la atracción de capitales e inversión productiva, midiendo la capacidad técnica de cada región para retener talento y fomentar el desarrollo sostenido.

En el subíndice de Innovación y Economía, la entidad se ubica en el cuarto lugar nacional en captación de inversión extranjera directa. Este indicador refleja la confianza de firmas globales en la infraestructura logística y mano de obra del estado.

Asimismo, el estado alcanza el quinto sitio del país en volumen de exportaciones. Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas asentadas en la zona mantienen su capacidad para competir en mercados internacionales y distribuir productos elaborados localmente en el extranjero.

De acuerdo con la gestión impulsada por la gobernadora Tere Jiménez, estos resultados responden a la política de promoción comercial orientada a difundir las ventajas competitivas de la entidad frente a los mercados globales de capitales.

En el área de Mercado de Trabajo, la medición coloca a Aguascalientes en la quinta posición nacional con menor desigualdad salarial, lo que significa diferencias de ingreso menos pronunciadas entre los trabajadores locales.

Los avances en atracción de capitales e indicadores laborales se midieron dentro del Índice de Competitividad Estatal 2026 (ICE 2026). ı Foto: Especial.

Del mismo modo, la entidad destaca entre los cinco territorios mexicanos con menor proporción de personas cuyos ingresos se ubican por debajo de la línea de bienestar, favoreciendo la estabilidad financiera de los hogares.

Los resultados evidencian que el crecimiento productivo regional no solo fortalece la balanza comercial, sino que se manifiesta en la creación de oportunidades laborales y en mejores remuneraciones para la población.

El informe elaborado por el IMCO examina el desempeño de las 32 entidades federativas a través de 53 indicadores distribuidos en seis subíndices de medición.

Para esta entrega 2026, el centro de investigación enfatizó las capacidades requeridas por los estados para adaptarse a las transformaciones tecnológicas actuales y a las nuevas exigencias de la economía global.

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JVR