Ecatepec repara 2 mil 400 calles para frenar el rezago vial

Las acciones de reconstrucción de vialidades comunitarias son dirigidas por la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss.

El Ayuntamiento de Ecatepec, Estado de México, ha intervenido 397 kilómetros de vialidades y reparado más de 2 mil 400 calles en los últimos 20 meses. Estas acciones buscan atender una de las demandas más urgentes de la población mexiquense: el deterioro extremo del pavimento.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss informó que las cuadrillas municipales taparon más de 59 mil baches. Sin embargo, reconoció que los avances resultan poco visibles frente al grave deterioro vial que padece la demarcación.

Durante su conferencia semanal, la edila destacó que el mal estado de las calles representa la mayor exigencia ciudadana en el municipio, superando incluso las peticiones de agua potable y seguridad pública.

TE RECOMENDAMOS: Red de Pueblos Mágicos Américo Villarreal afirma que Tamaulipas está listo para recibir a los Pueblos Mágicos de México

Cisneros Coss atribuyó esta situación a más de 15 años de falta de mantenimiento continuo por parte de administraciones anteriores, lo que dejó en condiciones deplorables a la mayoría de las colonias de la localidad.

“Estamos haciendo frente a las consecuencias de un abandono histórico en infraestructura. Sabíamos que transformar Ecatepec demandaría todas nuestras fuerzas”, afirmó la alcaldesa al explicar el despliegue de las obras.

Como parte de la estrategia para los próximos meses, el gobierno local anunció la rehabilitación integral de la avenida R1. La obra abarcará la repavimentación de 18 kilómetros, junto con la instalación de alumbrado público y áreas recreativas.

El proyecto de movilidad más relevante a corto plazo contempla la repavimentación y alumbrado en la Avenida R1. ı Foto: Especial.

El plan de recuperación vial se realiza en coordinación con los gobiernos federal y estatal, encabezados por la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez, respectivamente.

Por su parte, el director de Obras Públicas municipal, Carlos Ramírez Brassetti, detalló que el programa social Cimientos de Esperanza contempla la pavimentación de 765 calles y la repavimentación de 142 avenidas este año.

Asimismo, el funcionario municipal añadió que mediante el esquema de atención continua Bachetón 24/7 proyectan reparar un total de mil 502 vialidades comunitarias antes de concluir el periodo anual.

Con estas medidas, las autoridades municipales prevén reducir de manera paulatina el déficit en materia de movilidad urbana que afecta a miles de familias en Ecatepec.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR