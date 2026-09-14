Ecatepec retira 245 mil toneladas de basura para evitar inundaciones

El resguardo territorial y la atención inmediata a contingencias se ejecutan mediante las brigadas del Operativo Tormenta.

La acumulación de basura en la vía pública representa el principal factor en más del 50 por ciento de las inundaciones en Ecatepec, Estado de México. Ante esta problemática, las autoridades locales han retirado 245 mil toneladas de desechos en calles, coladeras, barrancas y canales durante la presente administración.

Esta cifra equivale a llenar 350 canchas de fútbol con desperdicios o a 153 botes de basura por cada habitante de la demarcación. Las labores de saneamiento han permitido reducir el impacto de las precipitaciones en la red de drenaje y mitigar riesgos en la comunidad.

Durante su conferencia semanal, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss explicó que el municipio atravesaba por un severo rezago ambiental e infraestructura colapsada. Destacó que el trabajo gubernamental ha permitido desmantelar más de 100 tiraderos clandestinos, aunque aún persisten cerca de 200 en distintos puntos.

“Para que el agua fluya necesitamos infraestructura hidráulica funcional, pero encontramos drenajes colapsados y cárcamos abandonados. Hoy estamos revirtiendo la situación”, señaló la presidenta municipal, quien solicitó el apoyo de las autoridades federales y estatales para retirar los depósitos ilegales restantes.

Las medidas de saneamiento e infraestructura de contención fueron anunciadas por la alcaldesa Azucena Cisneros Coss. ı Foto: Especial.

El gobierno municipal identificó 18 puntos críticos de riesgo por encharcamiento que afectan directamente a 92 mil personas y 23 mil viviendas. Asimismo, 17 avenidas principales enfrentan severos problemas de movilidad durante la época de lluvias.

Entre las colonias con mayor vulnerabilidad figuran La Laguna de Chiconautla, Ciudad Azteca Primera Sección, Santa María Tulpetlac, Emiliano Zapata, Jardines de Morelos, Las Américas y Guadalupe Victoria Fovissste.

El director de Servicios Públicos, Carlos Cruz Ramos, detalló que entre las acciones preventivas destacan el desazolve de mil 500 kilómetros con equipo vactor, el retiro de cuatro mil 715 toneladas de azolve y la recuperación de 18 cárcamos.

A estas tareas se suman el saneamiento de 365 bocas de tormenta, la realización de 56 jornadas masivas de limpieza y la poda o derribo de más de cuatro mil árboles en riesgo.

Para hacer frente a las contingencias climáticas, se mantiene activo el operativo Tormenta. En este despliegue participan más de mil 300 servidores públicos de distintas dependencias y 250 unidades de maquinaria especializada, con la finalidad de resguardar a la población mexiquense.

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JVR