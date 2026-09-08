Fiestas Patrias 2026: ¿Quién estará en Coacalco el 15 de septiembre para el Grito?

Tradición, ritmo y orgullo cívico se unirán para conmemorar las Fiestas Patrias 2026 en Coacalco.

Lupillo Rivera y La Real Banda Maguey encabezarán el concierto gratuito por las celebraciones del Grito de Independencia de este 15 de septiembre en Coacalco, Estado de México, estas Fiestas Patrias 2026.

De acuerdo con el programa oficial anunciado por el Gobierno Municipal a través de una imagen publicada en sus redes sociales, las presentaciones estelares tendrán lugar en la explanada del Palacio Municipal de Coacalco a partir de las 19:00 horas del martes 15 de septiembre para conmemorar el 216.º Aniversario de la Independencia de México.

La explanada del Palacio Municipal vibrará con lo mejor del regional mexicano este martes 15 de septiembre, con motivo de las Fiestas Patrias. ı Foto: Especial.

Cartelera musical y artistas confirmados para el 15 de septiembre en el Palacio Municipal de Coacalco

El cartel estelar para la conmemoración patria en el municipio ofrecerá un despliegue de música de banda sinaloense y tecnobanda. De acuerdo con la información compartida por las autoridades locales en sus canales oficiales, las agrupaciones confirmadas son:

Lupillo Rivera (Concierto estelar de música regional y ranchera)

La Real Banda Maguey (Gran baile de tecnobanda y ritmos festivos)

Talento local por confirmar

El acceso a la explanada para disfrutar de todas las presentaciones en vivo será con entrada libre.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado si habrá agrupaciones teloneras o ballets folclóricos locales abriendo el escenario previo a las 19:00 horas. En cuanto el gobierno municipal expida el elenco completo de apertura, esta nota se actualizará de inmediato.

Lupillo Rivera encabezará una velada patria inolvidable llena de música ranchera y banda en el Palacio Municipal de Coacalco. ı Foto: Especial.

Horarios y programa de actividades para el Grito

El inicio formal de las actividades en el recinto municipal está programado para las 19:00 horas del martes 15 de septiembre de 2026.

19:00 horas: Apertura de la verbena popular e inicio de los espectáculos musicales en el escenario de la explanada.

23:00 horas (aprox.): Ceremonia cívica tradicional del Grito de Independencia encabezada por el presidente municipal desde el balcón del Palacio, seguida de la entonación del Himno Nacional y el show de pirotecnia.

Posterior al protocolo cívico: Presentación estelar de Lupillo Rivera y baile con La Real Banda Maguey.

La Real Banda Maguey pondrá a bailar a miles de familias mexiquenses en estas Fiestas Patrias en Coacalco. ı Foto: Especial.

Recomendaciones y accesos para asistir al Palacio Municipal de Coacalco

Para acudir al evento sin complicaciones de movilidad ni retrasos en los filtros de seguridad, atiende las siguientes sugerencias prácticas:

Ubicación y transporte público

Sede: Explanada del Palacio Municipal de Coacalco (Severiano Reyes s/n, Coacalco Centro).

Transporte masivo recomendado: La vía más directa es utilizar la Línea 2 del Mexibús (bajar en la estación Coacalco Berriozábal o Coacalco Centro ) y trasladarse a pie unos minutos hacia la cabecera municipal.

Cierres viales: Se implementarán cierres vehiculares en la Av. Severiano Reyes, calle 5 de Mayo y accesos interiores al centro de Coacalco.

Filtros de seguridad y objetos prohibidos

Por disposición de Protección Civil municipal, los módulos de control peatonal no permitirán el acceso con:

Paraguas o sombrillas con punta metálica

Cinturones con hebillas grandes o metálicas

Bebidas alcohólicas ajenas al evento y envases de vidrio

Armas de fuego, objetos punzocortantes, herramientas y pirotecnia privada

Lo que tienes que saber de estas Fiestas Patrias 2026

¿El evento del Grito de Independencia en Coacalco es gratis?

Sí, tanto la entrada a la explanada del Palacio Municipal como el acceso a los conciertos de Lupillo Rivera y La Real Banda Maguey son totalmente gratuitos.

¿A qué hora se recomienda llegar a la explanada?

Debido a que el programa arranca a las 19:00 horas y la explanada cuenta con aforo limitado, se aconseja llegar entre las 17:30 y las 18:30 horas para superar los controles de seguridad y asegurar un buen lugar.

¿Habrá Ley Seca durante las Fiestas Patrias en Coacalco?

La suspensión en la venta de bebidas alcohólicas se determina mediante el Bando Municipal o Gaceta del Gobierno del Estado de México. Se aconseja revisar los boletines oficiales del Gobierno de Coacalco días antes del 15 de septiembre para conocer si aplicará la medida en la demarcación.

Se aconseja revisar los boletines oficiales del Gobierno de Coacalco días antes del 15 de septiembre para conocer si aplicará la medida en la demarcación. ı Foto: Cuartoscuro.

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JVR