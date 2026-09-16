Más de 120 mil personas celebran las Fiestas Patrias en la Gustavo A. Madero

Las actividades masivas de la jornada se concentraron en la explanada de la demarcación y en la zona alta de Cuautepec.

Más de 120 mil personas abarrotaron los festejos conmemorativos del aniversario de la Independencia de México en la alcaldía Gustavo A. Madero. La multitudinaria celebración se concentró en la explanada principal y en la zona de Cuautepec, consolidando ambos recintos como puntos de encuentro familiar e integración comunitaria.

Desde el balcón del edificio de gobierno, el alcalde Janecarlo Lozano encabezó la ceremonia patria frente a miles de familias maderenses. Durante el grito festivo, el edil dedicó un reconocimiento central a la lucha de las mujeres insurgentes y a las comunidades de los pueblos originarios.

Asimismo, Lozano vitoreó la soberanía, la igualdad y la justicia social. En su mensaje a la ciudadanía, resaltó el momento histórico que atraviesa la nación mexicana con la llegada de la primera mujer a la Presidencia de la República.

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“Esta noche pertenece a las familias de Gustavo A. Madero, a quienes todos los días construyen comunidad desde sus colonias. Celebrar nuestra Independencia es recordar de dónde venimos, pero también reconocer que nuestra fortaleza está en mantenernos unidos y apropiarnos de nuestros espacios públicos”, afirmó el alcalde.

El protocolo oficial de la ceremonia patria fue encabezado desde el balcón de gobierno por el alcalde Janecarlo Lozano. ı Foto: Especial.

Desde tempranas horas, la explanada de la demarcación albergó una verbena popular donde niñas, niños, jóvenes y adultos mayores disfrutaron de alimentos y adornos tradicionales. El ambiente musical estuvo amenizado por La Sonora Santanera, La Maldita Vecindad y el cantante Luis R. Conríquez.

Los festejos se descentralizaron para alcanzar al norte de la demarcación mediante la instalación de un segundo escenario en el Deportivo Campos Revolución de Cuautepec. En dicho espacio, miles de vecinos disfrutaron de actividades artísticas que incluyeron el concierto estelar de la banda de rock Liran’ Roll.

Para salvaguardar la integridad física de las familias en ambos recintos, el gobierno de la alcaldía coordinó un dispositivo especial de vigilancia y logística. El plan contempló vigilancia constante en los accesos vehiculares, áreas de concentración masiva y corredores peatonales clave.

El despliegue operativo incluyó a más de 2 mil servidores públicos de la alcaldía, 200 brigadistas de Protección Civil y 500 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina. Las celebraciones concluyeron en ambas sedes con un espectáculo de fuegos artificiales que iluminó el cielo maderense.

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JVR