Entrega GCDMX 97 viviendas nuevas con ecotecnologías en Azcapotzalco y GAM

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la entrega de nuevas viviendas de interés social en la alcaldía Azcapotzalco, en un acto donde se distribuyeron en total 97 unidades habitacionales correspondientes al proyecto de Santo Domingo 314, inmuebles en la alcaldía Gustavo A. Madero y otras 30 viviendas entregadas previamente en la demarcación. En la ceremonia participaron la alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez Reséndiz; el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini; así como representantes de organizaciones sociales y vecinas beneficiarias como Juanita, Briseida Padillo Sánchez y Carolina Barrón.

Durante su mensaje, la Jefa de Gobierno destacó el modelo social de gestión de vivienda basado en la organización comunitaria y la colaboración con los movimientos sociales honestos. Brugada Molina enfatizó el compromiso de la administración para abatir la burocracia señalando: “Ese es el esfuerzo más grande que está haciendo ahorita la Secretaría de Vivienda. Así que no queremos que la población tarde años y años en poder obtener una vivienda.”

Asimismo, la mandataria subrayó el impacto económico de los créditos públicos accesibles y sin intereses afirmando: “Aquí, en Santo Domingo son 59 viviendas de 60 metros cuadrados, bellas, y que costaron alrededor de 900,000 pesos, muy asequible.” En el mismo sentido, la titular del Ejecutivo local resaltó la importancia de la recuperación financiera para ampliar el beneficio social puntualizando: “El gobierno de la ciudad necesita recuperar recursos para seguir financiando a más y más grupos sociales, personas, familias que no tienen vivienda.”

TE RECOMENDAMOS: Cumple 57 años Metro refrenda compromiso de servicio como principal medio de movilidad en CDMX y zona metropolitana

Por su parte, las autoridades detallaron que las viviendas están equipadas con ecotecnologías como calentadores solares —lo que evita emisiones contaminantes equivalentes a recorrer 7 mil kilómetros en automóvil y genera un ahorro anual de 6 mil pesos por hogar— y sistemas de captación de agua de lluvia que recolectan 50 mil litros anuales.

Finalmente, Brugada Molina anunció que la administración duplicó el presupuesto destinado a la materia de 4 mil 500 millones a 9 mil millones de pesos anuales para cumplir la meta sexenal de construir 10 mil viviendas accesibles en dos años, adelantando además que próximamente se edificará una nueva Utopía en El Rosario, Azcapotzalco.

Te puede interesar

- Sheinbaum señala intentos desde EU de dividir al Gobierno; “topan con pared”

- SENER anuncia 100 plantas de energía para próximo año

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR