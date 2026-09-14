Camilo Séptimo pospone conciertos tras asesinato de Jonathan Meléndez: ‘Necesitamos tiempo’

Camilo Séptimo reapareció este lunes para informar que se tomarán una pausa de sus presentaciones en vivo tras el asesinato de Jonathan Meléndez junto a su familia, una trabajadora de su hogar y su mascota el pasado 32 de agosto.

Camilo Séptimo pospone presentaciones

A través de un comunicado publicado en redes sociales, la agrupación mencionó que se tomarán un tiempo para enfrentar la muerte de su amigo, además que reorganizarán la banda y determinarán su rumbo.

Por este motivo, Camilo Séptimo toma la decisión de posponer las fechas que ya tenían agendadas para encontrarse con sus fanáticos en los meses de septiembre y octubre de este año.

En ese sentido, informó que algunas de las presentaciones serán reprogramadas, aunque la de Neza no pudo ser reprogramado, por lo que quedó cancelado de manera definitiva.

“Las pérdidas requieren tiempo para sentir y sanar, por eso hemos decidido posponer, por ahora, nuestras próximas fechas: el 19 de septiembre en Ciudad Juárez, el 26 de septiembre en Naucalli y el 10 de octubre en Pachuca. En el caso de Neza, el 3 de octubre, no podremos reprogramarla y queda cancelada; lamentamos no poder vernos ahí”, escribió.

Detallaron que la banda buscará redefinirse tras la tragedia: “Después de esta pausa, como banda tomaremos un espacio para reorganizarnos y definir, juntos, los siguientes pasos. Camilo Séptimo continúa, por Honas y por todos los que nos han acompañado todos estos años”, dijo.

Asimismo, indicaron que en el momento en que haya claridad sobre el resto de la gira y el futuro de los proyectos, serán revelados a través de sus canales oficiales.

En la descripción del comunicado, expresaron: “¡Navegantes! Necesitamos tiempo para atravesar este proceso y reorganizarnos como banda", dijo. “Gracias por acompañarnos con tanto cariño, comprensión y respeto”, finalizó el mensaje.

En redes sociales, los seguidores de Camilo Séptimo enviaron mensajes de apoyo y cariño para la banda. Sobre el caso de Jonathan Meléndez, de momento los dos detenidos (Diego Sebastían ‘N’ y Gerardo ‘N’) ya fueron vinculados a proceso.

Una jueza de control del Estado de México, Iris Miranda Andrade, fue la encargada de la vinculación por presunta responsabilidad en el homicidio múltiple del músico, su esposa Ana Paula, su hija, la trabajadora del hogar Aleyda Romero y la golden retriever de la familia.

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