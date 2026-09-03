Velan a Jonathan Meléndez de Camilo Séptimo y a su familia | VIDEO

El mundo de la música mexicana se encuentra de luto tras el violento asesinato de Jonathan Honas Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo, junto a su esposa Ana Paula y su hija pequeña, además se Aleyda, trabajadora del hogar que colaboraba con la familia.

En medio de la consternación, familiares, amigos y seguidores se reunieron en Tlalnepantla, Estado de México, para despedirlos en un velorio marcado por el dolor y la exigencia de justicia.

Velan a Jonathan Meléndez de Camilo Séptimo y a su familia en Tlalnepantla

El funeral de Jonathan Meléndez, su esposa Ana Paula Barragán y su hija pequeña se llevó a cabo en la funeraria Gayosso de Tlalnepantla, Estado de México, donde se dieron cita allegados y miembros de la comunidad artística para despedirles. Según medios locales, Aleyda, trabajadora doméstica, fue trasladada a Chalco para ser velada por su familia.

Los cuerpos de la familia Meléndez Barragán fueron entregados por las autoridades a sus familiares cerca de la medianoche del miércoles 2 de septiembre. El cortejo fúnebre comenzó alrededor de las 11:00 am de este jueves.

Entre coronas de flores y mensajes de solidaridad, se recordó la trayectoria de Jonathan como músico y productor, pieza clave en el crecimiento de Camilo Séptimo dentro del rock alternativo en español.

Así es el movimiento a las afueras de la funeraria Gayosso, donde familiares y amigos dan el último adiós a Jonathan Melendez, tecladista de la banda Camilo Séptimo.



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Mientras tanto, en Puebla, cientos de seguidores de Camilo Séptimo se reunieron en el Auditorio Arema, en la explanada, para colocar fotos y veladoras en honor a Jonathan Meléndez y su familia. En este recinto la banda dio un concierto en febrero de este año.

Fans en Puebla colocan veladoras y flores en memoria de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, quien fue asesinado.



Los homenajes fueron colocados en el recinto donde la banda se presentó en Puebla el pasado mes de febrero.



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¿Qué le pasó a Jonathan Meléndez y a su familia?

De acuerdo con las investigaciones, el ataque ocurrió el 1 de septiembre de 2026 en el penthouse de la familia, ubicado en Zona Esmeralda, Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Un hombre identificado como Diego Sebastián “N” ingresó al complejo residencial con una mochila que contenía un arma y cintas para someter a las víctimas.

En el lugar fueron asesinados Jonathan, su esposa Ana Paula, quien estaba embarazada de cuatro meses, su hija y Aleyda, trabajadora doméstica. El único sobreviviente fue el hijo mayor, quien logró esconderse durante el ataque.

La Fiscalía del Estado de México aseguró que continúa con las investigaciones y ya se reportó la detención de dos sospechosos vinculados al multihomicidio.

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