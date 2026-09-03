El video de cómo quedó el departamento de Jonathan Meléndez de Camilo Séptimo

Ayer se dio a conocer el multihomicidio que acabó con la vida de Jonathan Honas Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, su esposa y su hija, así como una trabajadora doméstica; el caso sigue generando conmoción en México.

En medio de la investigación, medios nacionales difundieron un video que muestra cómo quedó el penthouse en Zona Esmeralda, Atizapán de Zaragoza, en el que vivía la familia tras el ingreso de policías y elementos de la Marina.

El video de cómo quedó el departamento de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo

El clip del momento en que agentes de la policía y de la Marina ingresan al hogar de Jonathan Honas Meléndez, en Atizapán de Zaragoza, fue difundido por noticieros nacionales. El material revela la primera impresión de las autoridades al entrar al lujoso departamento.

En primera instancia se observa una sala con muebles cafés y plateados, paredes blancas, lámparas, varios cuadros y una mesita con lo que parece ser la figura de un ángel que destaca cerca de las puertas de las habitaciones del primer piso.

Al mismo tiempo, se observa a los agentes intentando abrir una recámara. La escena se convirtió en testimonio de una tragedia que sacudió al mundo de la música y a todo México por la magnitud del caso, que es clasificado como un multihomicidio.

Por respeto a las víctimas, evita compartir imágenes o clips de la familia de Jonathan Meléndez que puedan vulnerar su dignidad.

▶️ Así fue como elementos de las autoridades ingresaron a la vivienda en la que fueron asesinados el tecladista Jonathan Meléndez, su esposa embarazada, su hija de tres años y una empleada en Atizapán



📺 #TelediarioMatutino con @anyalanis14, @liliana_sosa y @deividmedrano ⭐️ pic.twitter.com/YJ8JZ7Cf9C — Telediario CdMx (@telediario) September 3, 2026

¿Qué pasó?

El ataque a Jonathan Honas Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, y su familia ocurrió la tarde del 1 de septiembre de 2026, cuando Diego Sebastián “N” ingresó al fraccionamiento con una mochila que contenía el arma y las cintas para someter a la familia.

Entre las víctimas se encontraban Ana Paula, esposa de Jonathan, embarazada de cuatro meses; su hija pequeña; y Aleyda, trabajadora doméstica. El único sobreviviente fue el hijo mayor, que logró esconderse en una habitación.

En menos de 12 horas, las autoridades anunciaron que detuvieron a dos presuntos responsables, quienes fueron trasladados a Toluca para enfrentar cargos por el multihomicidio.

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