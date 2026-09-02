¿Por qué mataron a Jonathan Honas Meléndez, tecladista de Camilo Septimo?

La música en México está de luto tras darse a conocer el asesinato de Jonathan Honas Meléndez, el tecladista de Camilo Septimo, quien fue encontrado sin vida junto con su esposa embarazada, su hija y una empleada doméstica.

La noticia de la muerte del músico ha impactado a la industria del entretenimiento y mientras que ya hay detenidos, muchos se preguntan cuál fue el móvil detrás de los homicidios.

🚨#ÚLTIMAHORA | Jonathan Meléndez, tecladista y productor musical de Camilo Séptimo, fue asesinado junto con su esposa embarazada y su hija de 3 años dentro de su vivienda, en Atizapán de Zaragoza. Dos hombres quedaron detenidos por su probable participación en el asesinato.… pic.twitter.com/YNzkGxW5fM — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 2, 2026

¿Por qué mataron a Jonathan Honas Meléndez?

Fue en la residencia de Jonathan Honas Meléndez en Atizapán de Zaragoza que encontraron sin vida a la familia del tecladista de Camilo Séptimo e incluso, también hallaron muerta a su mascota.

Ante esto, comenzaron las indagatorias y quedó detenido Diego Sebastián “N”, señalado como “socio” del productor musical y probable responsable del homicidio múltiple.

Se trató de una detención doble en la que también arrestaron a Gerardo ‘N’. Se dice que el conocido del músico actuó junto con al menos dos personas más en el momento del crimen.

Según lo que reporta Antonio Nieto, el crimen pudo haber sido consecuencia de un pleito por dinero ya que se dice que hubo una discusión por 300 mil pesos antes de que acordaran verse en el departamento del músico donde ocurrió el multihomicidio.

Lo dicho:



Todo apunta a un pleito por dinero. El tecladista de @CamiloVIImx y su asesino (el de toda la familia) rentaban casas en Valle de Bravo para @airbnb_mx.



Tuvieron una discusión por $300 mil.



Quedaron de verse en el depa del músico y ahí ocurrió el multihomicidio. https://t.co/DESqN1AiyF — Antonio Nieto (@siete_letras) September 2, 2026

En el lugar fue asesinado Jonathan Honas Meléndez junto con su esposa embarazada, su hija, una trabajadora doméstica que trabajaba en el hogar e incluso, hallaron muerta a la mascota de la familia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) estableció que los crímenes habrían ocurrido entre las 17:30 y las 19:40 horas del martes.

Asimismo, fue la noche del martes que la Policía Municipal reportó el hallazgo de los cuerpos. Siguen las investigaciones para determinar con certeza la verdadera causa del asesinato al integrante de Camilo Séptimo junto con toda su familia.

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