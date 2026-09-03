¿Quiénes son los hijos de Luis de Llano y a qué de dedican?

¿Quiénes son los hijos de Luis de Llano?

Por la tarde del miércoles el productor de televisión mexicano, Luis de Llano, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

De acuerdo con la información que se conoce, el productor fue detenido alrededor de las 18:13 horas del 2 de septiembre por incumplimiento de las disposiciones judiciales que le fueron impuestas por la sentencia civil emitida tras la negación del amparo que promovió.

La SSC apuntó que el productor mexicano deberá cumplir un arresto de 15 horas como medida de apremio, por lo que lo trasladaron al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social “San Fernando”.

Comunicado de la SSC sobre Luis de Llano ı Foto: Captura de pantalla

Uno de los hijos de Luis de Llano acudió al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social en el que se encuentra su padre, y dio una breve declaración a los medios.

Luego de ser cuestionado sobre cómo se sentía con la reciente detención de su padre, el hijo del productor dijo “aquí estamos como siempre, fuertes; y bueno, ya saben, gracias a todos por estar” dijo Francisco de Llano Crowley a los medios.

HIJO DE LUIS DE LLANO LLEGA A VER A SU PADRE A LA CÁRCEL 🚨❌ "la familia lo esta apoyando en todo"#ebninforma #ernestobuitronnews #luisdellano #sashasokol #detencion pic.twitter.com/2V0oY5MK1U — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) September 3, 2026

¿Quiénes son los hijos de Luis de Llano?

El productor mexicano tiene cinco hijos de tres parejas distintas:

Con Patricia Stevens tuvo dos hijos, de nombre Luis David y Lisa de Llano Stevens

Con Susan Crowley tuvo un hijo, Francisco de Llano Crowley

Con Fabiola Lozano adoptó a dos hijas, Roberta y Aitana de Llano Lozano

Luis David de Llano Stevens cuenta con una licenciatura en Administración y gestión de empresas por la Universidad Anáhuac México; es productor y promotor de espectáculos, y también se dedica a ser escritor y empresario.

Se ha desempeñado como director ejecutivo (CEO) de Showmex Entretainment, como manager general de Showmex, también fue parte de Symox. Su más reciente publicación es un libro titulado “Luces y Sombras”.

Lisa de Llano Stevens cuenta con un perfil más reservado, pues permanece alejada del ojo público y no se conocen muchos detalles sobre su vida personal.

Francisco de Llano Crowley es un Dj y músico que comparte su pasión en distintos escenarios, y se ha logrado posicionar con géneros como el house, jazz, techno y sonidos experimentales.

Roberta y Aitana son hijas adoptivas del productor mexicano y actualmente tienen aproximadamente 17 y 15 años de edad. Junto a Fabiola Lozano decidieron optar por esta opción para ser padres debido a que pasaron por intentos fallidos de fertilización in vitro.

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