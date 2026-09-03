¿Quién es Pablo Preciado, el papá del bebé de Melissa Robles de Matisse?

El embarazo de Melissa Robles y Pablo Preciado sorprendió a los seguidores de Matisse y al mundo del espectáculo ayer 2 de septiembre. La pareja compartió en Instagram una publicación conjunta con imágenes íntimas y un emotivo mensaje que acumula más de 400 mil Me Gusta: “Tanto amor convirtió a 2 en 3 y de pronto el tiempo se mide en semanas”.

El anuncio de los compositores no sólo reveló la llegada de su primer bebé juntos, sino también confirmó públicamente el romance que ambos habían mantenido en privado durante años.

Aunque Melissa es la cara más conocida de Matisse, Pablo Preciado y Román Torres también son una parte esencial de la banda; en La Razón te contamos la trayectoria de Pablo.

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¿Quién es Pablo Preciado, el papá del bebé de Melissa Robles de Matisse?

Pablo Preciado es músico, compositor y uno de los fundadores de Matisse, agrupación mexicana de pop que se formó en 2014 junto a Román Torres y Melissa Robles. Antes de formar la banda, ya había trabajado como compositor para artistas reconocidos como Carlos Rivera y Cristian Castro.

El también cantante llevará el 12 de septiembre al Lunario del Auditorio Nacional su álbum Historias Dedicadas, su primer concierto en solitario en dicho recinto.

Además de su carrera musical, Pablo es padre de una niña llamada Carenita, fruto de una relación anterior. En redes sociales suele compartir momentos con ella, mostrando su faceta más personal y familiar, e incluso componiéndole canciones.

Melissa Robles y Pablo Preciado se conocen desde hace más de una década gracias a Matisse. Su vínculo comenzó como amistad y compañerismo dentro de la agrupación, pero con el tiempo evolucionó hacia una relación sentimental.

Aunque durante años existieron rumores sobre un posible romance entre los compositores, ambos decidieron mantener su vida privada lejos de los reflectores. Por ello, el anuncio del embarazo causó aún más emoción, pues fue también la confirmación pública de su noviazgo.

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