Melissa Robles, vocalista de Matisse se pelea en alfombra roja| VIDEO

Melissa Robles, vocalista de Matisse, ha dejado ver su molestia ante una situación que se ha viralizado en redes sociales. Tras ser publicado un video en el que se pelea con una fotógrafa, la mujer reaccionó al acusar a la persona de haber agredido a uno de sus trabajadores.

Hace un par de días, se llevaron a cabo los Eliot Awards 2024, los cuales premian a lo mejor del mundo del Internet en México y al cual asisten diversos artistas como Karime Pindter, Belanova y Matisse, quienes tuvieron un inconveniente antes de la ceremonia.

Melissa de Matisse se pelea en la alfombra de los Eliot

En un video, podemos ver como Matisse, la agrupación conformada por Melissa Robles, Román Torres y Pablo Preciado, se encuentra posando cuando de manera abrupta, la artista se altera y dice “no hagas eso” y se muestra sumamente molesta mientras pelea con alguien, aunque sin dejar de posar del todo.

Luego dice “con todos menos a ti, por fea” antes de marcharse sumamente enojada, momento al que varias personas ya han reaccionado, depositando diversas opiniones en la sección de comentarios del clip que llamó la atención del público por la situación tan extraña de ver en una alfombra.

Melissa Robles acusa a una fotógrafa de agredir a uno de sus trabajadores en los Eliot Awards

A través de un breve video, Melissa Robles señaló que hablaría de lo sucedido en la alfombra de los Eliot Awards, al mencionar que cuando estaba en la zona de prensa del recorrido, pasó algo que ella no quiso omitir, lo que la llevó a alzar la voz al respecto. En ese sentido, dice que su fotógrafo y videógrafo, Luispe, se agachó para tomar fotos sin tapar a los fotógrafos que también buscaban las postales para los diversos medios que daban cobertura al evento.

“Cuando volteo con Luispe, veo que una fotógrafa que estaba del otro lado, agarra a Luis de la sudadera (del cuello), mete su mano, la tuerce y lo estampa contra la valla metálica", señaló, sumamente molesta por lo sucedido nuevamente al recordar el modo en que su trabajador fue agredido.

“Yo por dentro estaba ‘on fire’. Lo perdí al nivel de que ya no hice mi ‘poker face’, las poses y todavía al final digo ‘mil gracias a todos, menos a ti, por fea’ y me fui y me siguió gritando cosas", recordó la joven, riendo y mostrándose orgullosa de haber defendido a la persona que trabaja con ella.

Además, la vocalista de Matisse explica que ese tipo de situaciones no las debería de vivir nadie: “No me podía quedar callada y qué bueno. Evidentemente no está bien que alguien agarre a alguien y lo azote porque sí“, señaló.

Los seguidores de Melissa reaccionaron de manera positiva y aplaudieron que la cantante de Matisse no se quedara callada frente a la situación como “hasta me dio coraje y no conozco a Luispe", “te adoro Meli enojada” y “hubieras aplicado la de Eduardo Yañez, ‘No me faltes al respeto’”.