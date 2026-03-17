El amor, la amistad y la memoria artística se entrelazan en “Soy loca por ti”, el más reciente sencillo con el que Susana Zabaleta vuelve a la música con un espíritu profundamente teatral. La intérprete mexicana presenta el tema junto con su videoclip, una producción inspirada en el cabaret clásico de mediados del siglo XX, y anunció que este universo estético llegará también al escenario en su próxima presentación el 20 de marzo en el Lunario del Auditorio Nacional.

Para la cantante, el proyecto no sólo representa un lanzamiento musical, sino también concretar una historia personal de casi dos décadas con el creativo Bernardo —quien dirigió el video—, a quien conoció cuando trabajaban en Televisa.

Susana Zabaleta evoca al cabaret en el Lunario ı Foto: Carlos Aguillón

“Hace 19 años Bernardo y yo nos conocimos y lo primero que hizo fue decirme todo lo que yo había hecho. Me empezó a recitar mi currículum”, recordó.

Esa conexión inicial se transformó con el tiempo en una amistad y colaboración creativa que hoy se materializa en este video. “Empezamos a tener sueños juntos, a decirnos: un día voy a estar en tal lugar, un día voy a hacer esto. Y yo creo que este video es uno de esos sueños cumplidos”, expresó recientemente Zabaleta.

El videoclip recrea la atmósfera de los años 40 y 50, una estética que siempre ha fascinado a la artista. “Yo empecé cantando cabaret mientras estudiaba ópera. Era algo rarísimo, pero me encantaba esa libertad del cabaret donde podías subirte al escenario y decir lo que fuera”, explicó.

Para ella, ese espíritu irreverente es fundamental en la tradición artística: “El cabaret hablaba de lo que estaba pasando en el país, de lo que había ocurrido la semana anterior. Era como los corridos antiguos que contaban historias. Había una apertura impresionante”.

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Zabaleta también subrayó que el video funciona como un tributo a las grandes figuras del género y del espectáculo burlesco. “Es un homenaje a todas esas artistas que hacían cabaret, a mujeres que se subían al escenario y dominaban todo. Siempre hemos amado esa parte maravillosa del espectáculo”, afirmó.

El sencillo, que ya está disponible en plataformas digitales, también refleja el momento emocional que vive la intérprete. “Todos los amores en la vida te cambian. Cuando estás muy triste o cuando te abandonan también haces cosas muy hermosas. El artista lleva los sentimientos a un grado mucho más elevado”, comentó.

Y añadió con su característico humor: “Voy a decir una barbaridad, pero las mejores canciones a veces nacen de tragedias muy fuertes. Eso le da sabor a la vida”.

Además del lanzamiento musical, la cantante adelantó que el concepto cabaretero llegará al escenario del Lunario, donde planea un espectáculo lleno de música en vivo y teatralidad. “Me encantaría llevar una gran banda con influencias de los 40 y 50. Esas bandas donde los músicos se escuchaban unos a otros y la cantante era parte de ese gran sonido”, dijo.

Incluso sueña con un formato más ambicioso: “Sería maravilloso combinar mi orquesta con una clásica y hacer un verdadero cabaret en el escenario”.

En ese concierto también participará como invitado el músico y productor Danny Distance, a quien Zabaleta elogió abiertamente. “Tiene una voz hermosa y ha trabajado muchísimo en su carrera. Me va a encantar compartir esa noche con él”, adelantó.

A lo largo de su trayectoria, la artista ha transitado entre ópera, televisión, cine y música popular. Al mirar atrás, reconoce el camino recorrido con gratitud. “He tenido la oportunidad de cantar en Bellas Artes, de hacer cabaret, de tener un programa de televisión durante años, de viajar por muchos países. Cuando volteas y ves todo eso dices: qué padre la labor que hemos hecho”.

Su objetivo, afirma, siempre ha sido el mismo: inspirar al público. “Lo que queremos es que la gente voltee y diga: ‘wow, eso quiero ser yo’. Ser quien eres conlleva una responsabilidad y yo siempre he intentado hacer cosas que inspiren”.

Con “Soy loca por ti”, Susana Zabaleta reafirma precisamente eso: una carrera marcada por la mezcla de música, teatro, irreverencia y emoción, elementos que ahora se fusionan en un espectáculo que promete llevar el espíritu del cabaret clásico al corazón del Lunario.