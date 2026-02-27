Susana Zabaleta pide ‘patadas’ para los therians: ‘Que entiendan lo que son’

La comunidad therian ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas y ahora, Susana Zabaleta se sumó a las opiniones sobre estas personas jóvenes que se sientes identificadas con animales y usan máscaras para actual como estos ocasionalmente.

Desde hace tiempo, Susana Zabaleta es considerada una persona controversial, pues la famosa suele tener opiniones muy particulares que expresa sin filtros. Ahora, aseguró que lo que necesitan los therians son “patadas” y “croquetas”.

Therians: Esto son los animales con los que más se identifican ı Foto: Especial

Susana Zabaleta pide ‘patadas’ y ‘croquetas’ para los therians

La artista expresó su postura durante una entrevista en el programa Hoy, donde abordó el fenómeno que se convirtió en tendencia hace unas cuantas semanas y que ha despertado varias dudas en el público en general.

“Ojalá todas las mamás de todos esos les den de comer croquetas y que les den patadas hasta que entiendan lo que son”, comentó de inicio y después agregó “ojalá haya muchos therians en la calle para poderles escupir”.

La conductora Tania Rincón intervino tras escucharla: “Bueno lo de las patadas ya estuvo muy fuerte. ¡Patadas no!”, pidió. Hay que recordar que a pesar de que sus gustos e identidad pueden resultar extraños para muchos, estas siguen siendo personas que merecen respeto.

En el mismo encuentro, Susana Zabaleta relató que su hija regresó a vivir con ella después de un incendio en su hogar, un incidente cuya resolución aún está pendiente.

Los therian se han vuelto tendencia a partir de que se hicieron virales los videos de jóvenes que en lugares públicos, llevaban puestas máscaras y adoptaban gestos de animales como andar en cuatro patas.

Therians ı Foto: Redes sociales

Plataformas como TikTok e Instagram han amplificado la difusión de estos contenidos, atrayendo atención y generando controversia por quienes temen que este sea un síntoma de un problema más grave dentro de la sociedad.

El término Therian proviene de la palabra teriantropía, que significa “animal-humano”. La palabra no alude a un disfraz o juego, sino a una forma de percibirse a sí mismos. También puede ser del griego therión y anthropos (bestia y humano).

Estas personas dicen identificarse tanto con un animal en específico que mantienen una conexión psicológica o energética con ellos. Cabe aclarar que si bien no se dicen animales, creen que su identidad está relacionada con ellos.