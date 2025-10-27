Susana Zabaleta denuncia extorsión mientras estaba de vacaciones: ‘No es la primera vez’ | VIDEO

Susana Zabaleta interrumpió sus vacaciones para dar a conocer que fue víctima de una extorsión, al revelar que esta no es la primera vez que sufre algo parecido y mostrarse preocupada por la seguridad del país.

Susana Zabaleta fue víctima de extorsión

A través de su cuenta de Instagram, Susana Zabaleta compartió un video en el que la podemos ver con ropa deportiva, una gorra rosa y lentes, además de un peinado con trenzas. Con una mirada seria, expresó qué le pasó.

🚨ROBO EN CASA DE FAMOSA | Mientras SUSANA ZABALETA vacaciona con RICARDO PÉREZ, delincuentes saquearon su casa 😱



“Extorsionaron a la muchacha que trabaja en mi casa para sacar las cosas valiosas, todas las cosas valiosas, de mi casa.”



Lo mismo le pasó a la CHAPOY, cuya… pic.twitter.com/aUfcfxsRLE — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 27, 2025

“Hace como media hora me mandó un mensaje alguien raro, hablé por teléfono a mi casa y extorsionaron a la muchacha que trabaja en mi casa para sacar las cosas valiosas”, compartió.

Visiblemente afectada, admitió: “No es la primera vez que me pasa. Han entrado a robar a mi casa, me han robado en la calle, me han extorsionado en la calle, me ha pasado tantas veces en la vida...”, lamentó.

En ese sentido, siento como que nunca dejan de robarle. “México no es seguro. Hay que tener mucho cuidado”, sentenció muy conmovida por la situación que vivió recientemente.

Posteriormente, Susana Zabaleta compartió una nueva historia en donde la podemos ver en otro lugar junto con su novio Ricardo Pérez. “De un día que amaneció maravilloso y luego se convirtió en un terror, y luego se convirtió en una maravilla”, celebró de acudir con su pareja al teatro. “Estoy triste, pero contenta”, finalizó.

En redes sociales no tardaron en reaccionar a lo ocurrido con mensajes de apoyo y crítica contra la famosa. Te dejamos algunos de ellos a continuación: