Therians: Esto son los animales con los que más se identifican

Hay muchos cuestionamientos en torno a los therians, una identidad de jóvenes que poco a poco ha ganado terreno en la comunidad en línea y que en los últimos días se volvió tendencia después de que comenzaron a haber avistamientos en áreas públicas.

Los therians han dado mucho de qué hablar, pues mucho no entienden qué lleva a una persona a ponerse máscaras y colas de animales para caminar en cuatro patas. De acuerdo con ellos, se trata de una cuestión de identidad.

Ellos son los Therians

Y es que esta bizarra identidad viene de una creencia por parte de un individuo que se siente conectado a nivel espiritual y psicológico con un animal en particular. Esta identidad actualmente es duramente criticada por quienes no están de acuerdo con su actuar, aunque ellos se defienden al decir que no afectan a nadie.

¿Cuáles son los animales con los que más se identifican los therians?

Cabe mencionar que no se discrimina el tipo de animal con el que estas personas se pueden identificar. Esto ha quedado evidenciado en videos donde hemos llegado incluso a ver a una mujer que lleva una cola de serpiente y se arrastra por el suelo.

Sin embargo, evidentemente este es un animal poco común para ellos. En ese sentido, los therians principalmente se identifican como lobos, perros o algún tipo de felino como gatos, tigres y leones. También pueden ser zorros y otro animal.

@lamejor981fm Los therians son personas que sienten o se identifican espiritualmente o psicológicamente como animales. 🐾 Para muchos, es una parte importante de su identidad y forma de experimentar el mundo. Pueden identificarse con especies como lobos, felinos, aves, entre otros, y a esto se le conoce como therianthropy.

Es por ello que la mayoría lleva una máscara con un estilo similar, aunque cada uno adecuado al animal de su preferencia, los cuales casi siempre son cuadrúpedos.

Cabe mencionar que según estas mismas personas, no están todo el tiempo con actitudes del animal con el que se identifican, sino que hay momentos en los que el deseo de actuar de esta manera es mayor.

Sin duda, los therians son una comunidad que si bien hasta ahora es incomprendida, también llaman mucho la atención gracias a su manera tan peculiar de percibir el mundo y a si mismos en él.