¿Es real la reunión de Therians en Monterrey? Esto sabemos

Las redes sociales se han inundado con diversos memes, fotografías e incluso videos de Therians, que son jóvenes que portan orejas, colas, máscaras e incluso guantes para simular ser animales, y recientemente se difundió una imagen sobre una reunión de estos.

Algunas personas utilizan orejas, máscaras y colas peludas para hacer alusión a animales como gatos, perros, lobos y distintos tipos de felinos, pues estos pertenecen a una subcultura conocida como Therian,

Los Therian son personas que se consideran animales o bestias humano, y no forma parte de algún disfraz o juego de rol, sino que las personas que forman parte de esta comunidad se perciben e identifican como tal.

Pese a que la comunidad de los Therian existe desde hace varios años, recientemente se comenzaron a popularizar en redes sociales luego de que se publicaran videos de estas personas simulando caminar en cuatro patas.

Reunión de Therians en Monterrey

Debido a la popularidad que han ganado los Therians recientemente, en redes sociales comenzó a circular una invitación para la Mega Reunión Therian en Monterrey.

Durante esta reunión se tienen programadas actividades, música, comida, e incluso una zona para cruzarse en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León, el sábado 22 de febrero.

De acuerdo con el evento creado en Facebook, esta reunión de Therian se realizará a las 2:30 horas, y en la descripción señalan que el “Parque Fundidora y el Gobierno de NL te invitan a la 1er reunión therian habrá comida, música y mucha diversión.”

Sin embargo, este evento y la imagen fueron publicadas por una cuenta que se dedica a publicar memes tanto en imagen como en video de distintos temas, incluyendo recientemente los Therian.

Ante este supuesto evento, el Parque Fundidora de Monterrey emitió un comunicado este 17 de febrero en el que señala que el evento “Mega Reunión de Therian” no se llevará a cabo en sus instalaciones.

Asimismo, señalan que este evento es falso y no cuenta con autorización por parte de dicho organismo para realizarse, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía para que no se dejen engañar y verifiquen la información en los canales oficiales.

Los Therian han abierto diversas discusiones entre la comunidad de internet por su similitus con los furros, las afirmaciones que hacen sobre su identidad y el cómo esto podría repercutir en la seriedad con la que se toma a otras comunidades.

