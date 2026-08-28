¡Melenie Carmona está embarazada! Así reaccionaron sus papás Alicia Villareal y Arturo Carmona

Melenie Carmona confirmó que está embarazada, una noticia que ya había sido filtrada a inicios del mes de junio por el padre de la joven, Arturo Carmona, aunque ella trató de disimular la filtración en el momento.

Fue este 27 de agosto que la hija de Alicia Villarreal publicó una foto en colores sepia donde aparecía de costado y se veía la forma de su vientre, revelando así su embarazo. “El secreto que ya no era tan secreto…“, escribió.

Así reaccionaron los padres de Melenie Carmona a su embarazo

Fue en la misma publicación de Melenie Carmona que tanto Alicia Villareal como Arturo Carmona se pronunciaron sobre el embarazo de su hija en común, dejando ver que mantienen ambos una relación cercana con la joven.

“¡¡Serás la mami más hermosa del planeta!! Me llenas el corazón, eres la extensión del amor ¡Te Amo mi niña!“, le escribió el actor, celebrando la maternidad de su hija.

Por otro lado, ‘La güerita consentida’ le escribió: “Dios te bendiga y te proteja siempre … los amo mucho". Esto pese al supuesto distanciamiento que existe entre ambas mujeres, según se dice.

Papás de Melenie Carmona reaccionan al embarazo de su hija ı Foto: IG: @meleniecarmona

¿Quién es la pareja de Melenie Carmona?

La ex integrante de ‘Juego de voces’ ha mantenido la identidad de su pareja lejos del ojo público, pese a que se sabe que desde antes de abril de 2025, ella vive junto a su novio en unión libre, según contó la propia Alicia Villareal.

Posteriormente, la joven ha compartido fotografías temporales junto a su pareja en Instagram, aunque siempre ocultando el rostro de él. En otro momento, la famosa confirmó su deseo de formar una familia con su pareja.

“En 10 años me veo casada con el amor de mi vida. Con mis hijos y viviendo una vida tranquila. Me veo dedicándome cien por ciento a mi familia, si Dios quiere. Siendo muy feliz”, indicó.

En el pasado, Melenie Carmona ha insistido en su deseo de que su pareja no sea expuesta, ya que él no es una figura pública. “No escogí ser pública, pero él sí. Nada más pedirles a ustedes que respeten como que ese espacio que él requiere”, dijo.

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