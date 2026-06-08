¿Melenie Carmona no está embarazada? Así reaccionó a los rumores

Aunque Arturo Carmona habría confirmado que su hija Melenie Carmona está embarazada, pues aseguran que el detalle lo reveló el actor en una reciente función de Perfume de Gardenias, la celebridad de Internet ha puesto a dudar a sus seguidores.

El anuncio sobre el embarazo de la artista se dio a conocer durante la función de este 7 de junio, donde el padre de la joven agradeció por ser acompañado en un momento tan importante de su vida, a pesar de que no hay un video del momento exacto en que confirma la noticia.

¿Arturo Carmona y Alicia Villarreal serán ABUELOS? Melenie Carmona podría estar EMBARAZADA. El actor habría confirmado la noticia durante la obra de 'Perfume de Gardenia'. #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/nfthkPHbGD pic.twitter.com/UIfe0UCwHT — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) June 8, 2026

Asimismo, Alicia Vilarreal admitió recientemente que sí se imagina como abuela y que es una idea que ha tenido desde que su hija Melenie decidió mudarse con su novio a una casa ellos solos, lo que deja claro que su hija ya busca hacer una vida con su pareja actual.

“Desde que me dijo ‘ya decidimos vivir juntos’, yo dije ‘bueno, pues ya en cualquier momento’”, declaró la artista de regional mexicano. Esta declaración no hizo más que aumentar los rumores en torno a la joven.

Melenie Carmona reacciona a rumores de embarazo

Tras el supuesto anuncio de su papá, Melenie Carmona publicó un breve video de comedia en el que hizo referencia a la película de Norbit, en una escena donde el esposo de Rasputia le pregunta qué ha pasado con su embarazo, sobre el que ella había mentido para retenerlo.

Chamonic asegura que Melenie Carmona (hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona) está embarazada.



Pero Melenie dice que no es criatura, que traía un gas atorado. pic.twitter.com/9Xjmjs8Jax — La Comadrita (@lacomadritaof_) June 8, 2026

Es entonces que ella dice que “tenía un gas” y que no era en realidad un bebé como pensaba. “Todavía lo tengo. Ahí está tu niño. Gemelos”, se burla después de dos sonidos de flatulencia como parte del chiste.

Para muchos esta es la manera definitiva en la que la joven confirma que no se encuentra embarazada, pues resaltaban que no tenía sentido que el padre de la joven revelara la noticia antes que ella, aunque otros creen que es una publicación hecha para despistar.

De momento, ni Melenie Carmona ni su padre Arturo o Alicia Villarreal han dado mayores declaraciones sobre el supuesto embarazo de su hija, quien cabe mencionar, tiene 27 años de edad y sostiene una relación estable con su pareja, cuya identidad permanece fuera de los reflectores.

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