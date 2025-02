Melenie Carmona habla sobre denuncia de Alicia Villarreal: ‘Se me juzga mucho’

Melenie Carmona, hija de la cantante Alicia Villarreal, decidió romper su silencio respecto a la controversia que involucra a su madre y su padrastro, Cruz Martínez.

Esto luego de que Alicia denunciara a su aún esposo por violencia y robo de pertenencias.

La joven aclaró por qué no se había pronunciado públicamente sobre las presuntas agresiones que su madre habría sufrido a manos del líder de los Kumbia Kings, Cruz Martínez, y dejó claro que, aunque tiene una relación cercana con su mamá, también valora y respeta a su padrastro.

¿Qué dijo Melenie Carmona?

La joven de 25 años, quien ha sido muy discreta sobre este asunto, pidió respeto para su familia y afirmó que la situación es más compleja de lo que muchos creen.

Sean coherentes y sean empáticos con la situación Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal



Melenie, al no haber hablado previamente del tema, generó especulaciones entre los medios y sus seguidores. Sin embargo, la joven aclaró que prefiere manejar estas situaciones de forma privada.

“Es un tema que me duele bastante, nos duele como familia. Se me juzga mucho: que no he estado diciendo ni subiendo, ni alzando la voz ni la estoy protegiendo. Y que dónde está mi apoyo y no sé qué”, expresó en el video.

“¿Para ustedes apoyar es subir una foto, subir un post a Instagram? Eso no es apoyarla. Para mí, yo como su hija, eso no es apoyarla. ¿Eso qué? Eso nada más sería alimentarlos a ustedes. Es lo que ustedes quieren ver”, agregó Melenie.

“Ustedes quieren saber el chisme, quieren saber lo que está pasando y eso de mi boca no va a salir porque a mí se me están dando instrucciones de que no me involucre. ¿De dónde creen que vienen esas instrucciones?”.

El video fue publicado en las historias de Instagram de Melenie, sin embargo, su papá, Arturo Carmona, lo publicó en su feed y la defendió ante la gente que la acusa de no pronunciarse en favor de su mamá, Alicia Villarreal.

¿Quién es Melenie Carmona?

Melenie Carmona es hija de Alicia Villarreal y de su exesposo, el actor Arturo Carmona. A lo largo de los años, ha mantenido una vida privada bastante discreta, alejándose de la atención mediática en comparación con su madre, quien es una de las voces más importantes del regional mexicano.

Melenie es conocida en el ámbito público, en parte, por su aparición en redes sociales, donde comparte momentos de su vida personal y sus proyectos.