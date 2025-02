¿Son aliados? Cruz Martínez y Arturo Carmona postean el mismo mensaje en Instagram

Horas antes de que Alicia Villarreal emitiera su comunicado sobre el proceso legal que inició en contra de su aún esposo, el líder de los Kumbia Kings, Cruz Martínez, el actor Arturo Carmona, utilizó su cuenta de Instagram para publicar una declaración relacionada con el tema.

Este comunicado de Carmona también fue compartido por el productor musical, quien enfrenta una demanda por violencia familiar.

¿Cuál fue el mensaje de Arturo Carmona?

En su mensaje, Arturo Carmona destacó que es importante no hablar sobre los “hechos” sin entender la “gravedad” y “magnitud” de los mismos.

Además, hizo un llamado a las personas a evitar emitir juicios o críticas hacia aquellos que no han expresado públicamente su apoyo.

También recordó que las acusaciones de violencia son cuestiones “sumamente delicadas”, por lo que no deben tomarse a la ligera. Finalmente, agradeció por el respeto y el cariño recibido durante este proceso.

“Es evidente que quien no vive los hechos no sabe la gravedad ni magnitud de estos. Por eso nadie puede opinar, ni juzgar, y mucho menos decir que quienes estamos dentro no hacemos nada, solo por no mostrar públicamente las acciones de apoyo”, expresó.

“Es un tema sumamente delicado que no se puede comentar a la ligera, espero entiendan, puesto que ustedes como nosotros merecemos respeto, y gracias y siempre por sus muestras de apoyo, comprensión e interés, como el cariño incondicional que han brindado a mi familia a un servidor”, finaliza el actor.

Este es el mensaje Arturo Carmona ı Foto: IG @arturo.carmona

Tras la viralización del mensaje, Cruz Martínez, quien es esposo de Alicia Villarreal, compartió el mismo comunicado publicado por Carmona, lo que generó más especulaciones acerca de la postura de ambos en el proceso legal que enfrenta Villarreal contra su esposo.

Cruz Martínez repostea el mensaje de Arturo Carmona. ı Foto: IG @mtzcruz/@arturo.carmona

¿Qué decía el comunicado de Alicia Villarreal sobre la denuncia a Cruz Martínez?

El anuncio de la denuncia de la cantante contra su esposo se realizó mediante un comunicado oficial publicado en las redes sociales de Alicia Villarreal.

En el mensaje, se detalló que la cantante de “Te Quedó Grande la Yegua” había interpuesto una demanda contra Cruz Martínez por violencia familiar, enfatizando la seriedad del asunto y la necesidad de respetar el debido proceso legal.

Se hizo un llamado a la justicia, asegurando que se llegará “hasta las últimas consecuencias” y agradeciendo el apoyo brindado por sus seguidores.