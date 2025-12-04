La joven Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, generó revuelo en redes sociales al dejar de seguir a su madre en sus cuentas oficiales, un gesto que provocó especulaciones entre los fans sobre un posible quiebre en su relación.

Posteriormente, fue la propia Melenie quien abordó el tema en una transmisión en vivo que realizó recientemente desde su perfil de TikTok. La hija de la cantante regiomontana explicó abiertamente y sin tapujos que atraviesa un periodo de distanciamiento con la intérprete de “Te quedó grande la yegua”.

Melenie Carmona no aprueba el romance de Alicia Villarreal con Cibad por esto: ‘No voy a solapar’

Melenie Carmona sorprendió al no esquivar el tema cuando fue cuestionada en redes sociales sobre el romance de su mamá con Cibad. La joven habló con franqueza sobre las razones que la llevaron a tomar distancia de su madre.

“Yo sé que mi mamá está pasando por una situación bien difícil, si ella quiere tener un apoyo emocional pues que lo tenga, pero no significa que yo voy a estar solapando o aguantando o aplaudiéndole cosas que yo no estoy de acuerdo, por eso la dejé de seguir y por eso estamos un poco distanciadas”, señaló.

En su transmisión, explicó que tanto ella como sus hermanos no se sentían preparados para incluir a la nueva pareja de Alicia Villarreal en su rutina diaria; la situación les ha resultado complicada de sobrellevar, dijo.

Melenie Carmona aseguró que no está lista para convivir de manera cotidiana con Cibad, el novio de su madre, y que, por ello, ha preferido mantener cierta separación para cuidar su estabilidad emocional.

“Yo no quiero ir a mi casa y desayunar como si nada con estas personas, o sea, yo no quiero convivir con estas personas, yo no estoy lista para convivir con estas personas”, expresó Melenie Carmona.

La joven también compartió que desde pequeña ha vivido bajo una fuerte presión, pues dentro de la familia se le han impuesto responsabilidades que no correspondían a su edad.

Recalcó que su alejamiento no implica desinterés hacia su madre, sino la necesidad de establecer límites debido su salud emocional y física, ya que incluso ha sufrido episodios de colitis nerviosa por la situación.

Además, recordó que cuando Alicia Villarreal le comentó que estaba iniciando una relación con Cibad, le pidió que manejara la situación con discreción y prudencia frente a la familia, algo que, según ella, no se cumplió.

La posición de Melenie Carmona sobre el romance de Alicia Villarreal con Cibad genera opiniones divididas en redes sociales

Algunos comentarios en redes sociales como TikTok que apoyaron la posición de Melenie Carmona fueron:

“Yo siento que Cibad solo busca más fama, darse a conocer en todos lados”

No obstante, otros internautas se expresaron en contra de las declaraciones de la hija de Alicia Villarreal:

"En mi vida hablaría de mi mamá y menos públicamente"

“Y tú quién eres para juzgar a tu madre”

“Y esta Que derecho se atribuye para aprobar o desaprobar las decisiones de su mama?”

“Pero bien que el papá (Arturo Carmona) sí puede hacer lo que sea”