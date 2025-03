Hija de Alicia Villarreal envía polémico mensaje, luego de que su mamá habló del abuso de Cruz Martínez

Tras la reciente entrevista de la cantante originaria de Monterrey Alicia Villarreal con Pati Chapoy, conductora de Ventaneando, en la que la intérprete de “Te Quedó Grande La Yegua” habló sobre su proceso legal contra su esposo Cruz Martínez, su hija, Melenie Carmona, se vio envuelta en una nueva controversia.

Durante la charla, Alicia mencionó los ataques que su hija ha recibido, pues se le ha señalado por no apoyar públicamente a su madre.

Cabe recordar que hace unas semanas Melenie, para defenderse, compartió un video en redes sociales donde aclaró que, aunque no ha expresado apoyo públicamente, está acompañando a su madre en todo el proceso legal.

¿Qué dijo Melenie Carmona después de la entrevista de Alicia Villarreal?

Después de la entrevista de la exvocalista de Grupo Límite, Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y de Arturo Carmona, publicó en Instagram una imagen con el mensaje: “Recuerden tomarse 2 litros de agua y sacar la basura, sobre todo la acumulada en la cabeza y en el corazón”.

Las fuertes palabras de Melenie generaron comentarios y especulaciones de que podría estar refiriéndose a la situación entre su madre y Cruz Martínez.

Posteriormente, compartió una conversación con el experto Félix Palomo, quien le envió el mensaje “Qué cansado, neta”.

Melenie Carmona respondió de forma sarcástica, aclarando que su publicación no iba dirigida a nadie en particular, añadiendo: “Siempre haciendo pe#$ donde no hay, para nadie es ese hermoso mensajito”.

Estas fueron las publicaciones de Melenie Carmona. ı Foto: Captura de pantalla IG @meleniecarmona

Estas publicaciones de Melenie, hija de Alicia Villarreal, aumentaron la atención sobre la controversia y su relación con la entrevista de su madre luego de acusar a Cruz Martínez de agredirla.

El punto de quiebre fue el día en que la cantante dio un concierto en Michoacán, donde realizó una señal de ayuda por sufrir violencia de género.

Además, se ha especulado que su aún esposo, el líder de los Kumbia Kings intentó ahorcarla.