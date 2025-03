Alicia Villarreal revela cómo fue la agresión de Cruz Martínez: ‘Tenía que protegerme’ | VIDEO

Alicia Villarreal habló sobre la ‘brutal’ agresión que vivió con su ex pareja, Cruz Martínez, contra quien habría levantado una denuncia por violencia tras un episodio en el que la artista mexicana, se sintió en peligro y la llevó al hospital, donde levantó una denuncia en el MP del nosocomio.

A pesar de que Alicia Villarreal y Cruz Martínez tuvieron un fuerte matrimonio por años, fue el año pasado que su relación terminó, después de que se destapara una infidelidad por parte del productor. Al asunto de divorcio, se ha sumado esta situación de violencia.

Si bien ‘La Güerita Consentida’ confirmó los detales sobre su denuncia contra el padre de sus hijos menores, también advirtió que limitaría sus declaraciones, para evitar entorpecer el proceso que lleva en la actualidad.

Este fue el motivo de la pelea

A pesar de ello, aclaró que el conflicto por el que surgió la agresión no tiene que ver con las suposiciones que ligan a personas como Arturo Carmona, sino que tiene que ver con que " a veces cargamos muchas cosas", mencionó además que a veces, es complicado solucionar cosas al conversar.

“Yo lo entiendo hasta cierto punto. Si esa mujer de la que tú no te quieres separar, ¿es un capricho o qué es? Esa mujer está diciendo a todos ‘estoy divorciándome, ya no puedo con esta relación’ y tú estás aquí, aguantando a esa señora. Me imagino que carga con eso y se carga con esa situación tan tensa, cualquier cosa lo activa", señaló.

Alicia Villarreal habla del ataque de Cruz Martínez

A través de una entrevista con Ventaneando y visiblemente afectada, la famosa recordó cómo se sintió después de haber sido agredida “Me quede incomunicada, me quede sin dinero. Yo nada más pensaba que había una manera de dejar evidencia de lo que estaba viviendo”, narró a Pati Chapoy.

“Ni siquiera sé cómo salí de ahí”, recordó sobre la noche de la agresión. “Esto es algo tremendo que me golpea muy duro. He intentado hac er lo correcto. Hicimos la denuncia y sigo el proceso legal. A veces no es fácil para mi repasar los hechos”, apuntó.

En ese sentido, la famosa decidió realizar la seña que se hizo viral, con la que encendió las alarmas sobre su seguridad, para dejar un registro de que algo serio estaba sucediendo en su vida.

Aseguró que el momento le impactó y que pensó en que debía de asegurarse de estar segura: “Lo único que pensé es que tenía que protegerme que atenderme, yo iba a trabajar, iba a cubrir a un artista, la angustia de tengo que trabajar”, agregó.

De este modo, Alicia Villarreal dejó claro que debe de mantener ciertas cosas fuera de sus declaraciones públicas, para evitar problemas en el conflicto legal que enfrenta con Cruz Martínez.