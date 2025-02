Arturo Carmona defiende a su hija Melenie tras la denuncia de su mamá, Alicia Villarreal

Melenie Carmona ha recibido bastantes críticas en redes sociales de quienes aseguran que no está del lado de su madre, Alicia Villarreal. Esto después de que se reveló que la cantante de regional interpuso una denuncia a su ex, Cruz Martínez.

Alicia Villarreal acusa a Cruz Martínez de haber ejercido violencia en su contra y ya se ratificó la denuncia por agresión en Nuevo León. Por ello, la familia se encuentra en un momento sensible, donde cualquier acción puede ser tomada como que alguien “se pone del lado” de alguno de los protagonistas de la pelea, como ha sucedido con Melenie Carmona.

🚨 ÚLTIMA HORA 🚨



Alicia Villarreal es HOSPITAL x MORETONES agresión por parte de su esposo, Cruz Martínez. 💔



🔴 Presentó moretones en el cuerpo

🔴 Hizo una señal de auxilio en un concierto

🔴 Inició proceso legal contra Martínez

📌 Detalles aquí ⬇️ #AliciaVillarreal… pic.twitter.com/NtZuzVssA5 — Ale Ponce (@AlexaPonceMy) February 18, 2025

¿Qué dijo Melenie Carmona?

El problema en esta ocasión no está en lo que Melenie dijo o sino, sino en que no había dado declaraciones, lo que hizo suponer a muchos que simplemente no apoyaba a su mamá en este complicado momento de su vida.

Posterior a las críticas, la joven salió a defenderse ante la situación al decir: “Qué barbaridad todo el ataque y todos los falsos que se me han estado levantando, no puedo creer que en pleno 2025 la gente siga creyendo todo lo que ve en redes”, dijo.

“Este es un tema que me duele bastante, que nos duele como familia y se me juzga mucho que no he estado diciendo y que no he estado subiendo, y que no estoy alzando la voz y que donde está mi apoyo, (...) para mí, yo como su hija eso no es apoyarla, eso solo los alimenta a ustedes”, añadió.

Arturo Carmona defiende a su hija

El actor compartió el video de su hija en el que ella misma se defiende. "Ya basta de ataques a mi familia, dejen ya de juzgar, de suponer", pide el actor al defender a su hija, “no saben el daño que están haciendo a mi familia", agrega.

“El apoyo a la familia no se tiene que hacer público, ni dar explicaciones públicas ni comprobarle nada a nadie, fuera de la familia, ¿Quién se siente con el derecho de atacar y que crea que tenemos la obligación de explicar?”, cuestionó.

Al final, Arturo Carmona dedicó un breve mensaje a su hija, al decirle “te amo mi niña” y arrobar a Melenie, con lo que dejó claro que su hija tiene su apoyo ante los fuertes comentarios que han aparecido tras la denuncia de Alicia Villarreal contra Cruz Martínez.