Alicia Villarreal hace señal de ayuda en concierto; aseguran que Cruz Martínez intentó ahorcarla | VIDEO

Las redes sociales han estallado por el reciente video de un concierto de Alicia Villarreal donde parece hacer unas señas para pedir ayuda, esto a horas de que se desataran los rumores sobre la supuesta denuncia que habría presentado la famosa contra Cruz Martínez por violencia familiar.

Además, en el programa Sale el Sol, aseguran que Cruz Martínez habría tratado de ahorcar a Alicia Villarreal, lo que ha desatado la preocupación sobre el estado de salud de la cantante mexicana, quien a pesar de todo, se presentó la noche del domingo en una feria en Michoacán.

Alicia Villarreal pide ‘ayuda’ en concierto

Un video se ha viralizado en el que podemos ver como al final de su concierto, la cantante de “Te quedó grande la yegua” hace una serie de movimientos con las manos que son conocidos como señas para pedir ayuda en una situación de peligro.

En el video, podemos ver que en ese momento, la famosa mantiene una expresión seria y recta, antes de terminar y darse media vuelta para salir corriendo del escenario. El momento llamó la atención de la audiencia y ha provocado que muchos se cuestionen si la famosa se encuentra en riesgo.

Cabe mencionar que este domingo surgieron las especulaciones de una supuesta denuncia de la mujer contra su ex, Cruz Martínez por violencia familiar. Mencionaban además, que la mujer se encontraba en el hospital por una agresión.

😨‼️ ¡Alicia Villarreal pidió auxilio al finalizar su concierto en Zitácuaro, Michoacán! Utilizó la “Señal de Auxilio”, un gesto usado por mujeres en situaciones de violencia de género. Se rumora que habría una denuncia por violencia familiar contra Cruz Martínez.



Este gesto… pic.twitter.com/FhDuO4mzEf — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 17, 2025

¿Cruz Martínez trató de ahorcar a Alicia Villarreal?

De acuerdo con la comunicadora Ana María Alvarado, una persona cercana a la familia de Villareal, asegura que sí existió una pelea entre la ex pareja que subió de tono. Al parecer, en la discusión, el ex integrante de Kumbia Kings habría tratado de ahorcar a “la güerita consentida”.

“Entonces él se pone violento, que es la primera vez que esto sucede, y sí intenta ahorcarla. Ella se separa, le llama a su hermana Cora, va por ella y sí la lleva al hospital porque habían dicho que no van al hospital”. Además, asegura que el Ministerio Público levantó la declaración de la famosa en el hospital.

En ese sentido, aclara: “Entonces no es que ella demandó como se dice, no es que ella fue, en el hospital levantaron la denuncia y por eso no va a hablar porque pues ahorita está consultando con sus abogados”, dice. A su vez, Ana María Alvarado aprovecha para negar que esto se trate de un escándalo fabricado por Alicia Villarreal a costa de Cruz Martínez.