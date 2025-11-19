El productor musical Cruz Martínez informó que fue vinculado a proceso por violencia familiar contra su exesposa, la cantante Alicia Villarreal.

El líder de Kumbia Kings explicó que las autoridades de Nuevo León descartaron los cargos de intento de feminicidio y robo que su expareja había presentado, pero que sí procedió en su contra la acusación por violencia familiar.

Cruz Martínez es vinculado a proceso por violencia familiar contra Alicia Villarreal

Cruz Martínez publicó un comunicado en sus redes sociales para informar que fue vinculado a proceso por violencia intrafamiliar contra la madre de sus hijos.

“El día de hoy un Juez me vinculó a un proceso diciéndome que esto no significaba que era culpable, pues ante la Ley sigo siendo completamente inocente, sino que –solamente– autorizaba al Ministerio Público para continuar con su investigación por los próximos dos meses”, expresó.

El productor musical señaló que las autoridades de Nuevo León descartaron dos de las tres denuncias presentadas en su contra por Alicia Villarreal. Los señalamientos que quedaron sin efecto fueron los de intento de feminicidio y robo.

“Dos de las tres acusaciones y cargos en mi contra han sido completamente desestimados y rechazados en su totalidad”, reveló Cruz Martínez.

“De nuevo mil gracias a la ley mexicana y todo mi familia y público por estar pendientes”, finalizó el comunicado.

¿Qué pasó entre Cruz Martínez y Alicia Villarreal?

Hace unos meses, Alicia Villarreal emprendió acciones legales contra su entonces esposo, el productor musical Cruz Martínez, acusándolo de intento de feminicidio, robo y violencia familiar.

Todo el pleito legal inició luego de que, en febrero, durante uno de sus conciertos en Michoacán, la artista regiomontana realizara la señal de auxilio utilizada para pedir ayuda en situaciones de violencia, gesto que generó gran impacto entre sus seguidores.

Además, en el programa Sale el Sol, aseguraron que Cruz Martínez habría tratado de ahorcar a Alicia Villarreal. Ana María Alvarado afirmó que una persona cercana a la familia de la exvocalista de Grupo Límite aseguró que sí existió una pelea entre los famosos que subió de tono. Al parecer, en la discusión, Cruz habría tratado de ahorcar a la güerita consentida.

También se dijo en dicho programa que el Ministerio Público levantó la declaración de la famosa en el hospital, a donde fue trasladada tras el altercado.

Meses después, en agosto de este año, la intérprete anunció oficialmente su divorcio. La pareja contrajo matrimonio en el año 2003 y juntos tienen dos hijos.