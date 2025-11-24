¿Qué significa ‘El conejo blanco me alcanzó’? El trend viral de TikTok

TikTok se ha convertido en un semillero de tendencias de la cultura pop. Ahora, llegó el turno de los videos con frases como "el conejo blanco me alcanzó" que se han convertido en tendencia en redes sociales por quienes se sienten identificados.

En los videos de decenas de creadores de contenido en TikTok, podemos ver cómo aseguran que “el conejo blanco los alcanzó”, muchas veces asegurando que tenían una vida ideal o una situación en buen camino cuando algo cambió con la “llegada” del conejo.

@lilyxgarcia las mujeres no solo lloran por novios oigan ♬ original sound - n1n4603

Acompañado al texto, hay un audio en el que se escucha el tic tac de un reloj y después música de piano, lo que da un ambiente de melancolía y tristeza que acentúa la sensación de que algo sucedió.

A pesar de todo, en los videos no se explica con claridad a qué se refieren con la frase viral. A continuación, te explicamos de dónde viene y cómo es que los creadores de contenido la utilizan.

¿Qué significa ‘El conejo blanco me alcanzó’?

En el trend, se hace referencia al conejo blanco que aparece en Alicia en el país de las maravillas, el cual persigue la protagonista, lo que la lleva a salir de su mundo para encontrarse con una aventura diferente en la que experimenta diferentes situaciones.

Así como la vida de Alicia da un giro completo por perseguir al conejo, las personas que siguen la tendencia aseguran que su vida tenía un curso hasta que “los alcanzó el conejo blanco” y entonces la situación cambio de manera drástica.

@elmuchologo Todos hablan del “antes de que el conejo blanco me alcanzara”… pero no es tan literal como en Alicia en el País de las Maravillas. 🐇 Aquí el conejo blanco es una metáfora del momento que te cambia la vida para siempre: una pérdida, un diagnóstico, una ruptura, un evento que te parte la línea del tiempo en dos. Ese instante en el que ya no vuelves a ser el mismo… y empiezas a vivir en un “después”. Cuéntame, ¿Ya te alcanzó el conejo blanco? 👀 #Conejoblanco #frases #aliciaenelpaisdelasmaravillas #parati #viral ♬ Alice in Wonderland: Alice's Theme - Geek Music

Este conejo podría ser cualquier cosa, desde una ruptura, una muerte, un cambio de trabajo, una mudanza... Principalmente, se centra en cuando la vida cambia para peor, aunque no es necesario que sea así.

Hace unos años, a este “conejo blanco” se le llamaba “evento canónico”, pues se refieren prácticamente a una situación muy similar. Ahora ya sabes qué quiere decir este trend viral de TikTok.