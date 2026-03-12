Matisse anuncia segunda fecha en el Auditorio Nacional

Luego del éxito que tuvo con su primer old out en el Auditorio Nacional el pasado 6 de marzo, Matisse anunció este jueves una segunda fecha en el Coloso de Reforma. El concierto tendrá lugar el próximo 6 de junio.

Matisse, banda integrada por Melissa Robles, Pablo Preciado y Román Torres, promete una noche inolvidable para sus fans, a quienes les presentarán su más reciente álbum El Ayer, que lanzó el pasado 26 de febrero y que incluye temas como “Conmigo sin ti”, “Mecanismo de defensa”, “Cómo duele” y “¿Qué esperabas?”.

Con este disco hacen un viaje de nostalgia con letras profundas y melodías de envuelven. Por ejemplo, “Hipotéticamente”, es una colaboración con Leonel García, que pretende ser un himno para quienes aún sueñan con lo que pudo ser.

“Con una interpretación que eriza la piel, Matisse y Leonel capturan la esencia de añorar un amor perdido, recordándonos por qué siguen liderando la vanguardia del pop en nuestro país”, se ha destacado del tema.

Con esta segunda fecha, la agrupación consolida el éxito que ha tenido en los últimos años y reafirma el cariño que le tienen sus fans.

En los conciertos en puerta, Matisse no sólo interpretará temas de su más reciente disco, sino de toda su discografía.

En el concierto del pasado 6 de marzo, Martilleo incluyó canciones como “Imposible amor”, “Por tu bien”, “La misma luna” y “Más que amigos”, temas que hicieron vibrar a los asistentes.

Aquella noche sorprendieron a sus fans al compartir escenario con Los Tucanes de Tijuana para interpretar “Ando bien a gusto”, además de éxitos del conjunto, entre ellos “Amor platónico” y la bailable “La Chona”.

