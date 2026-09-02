La banda mexicana Camilo Séptimo es considerada actualmente una de las agrupaciones más influyentes del rock alternativo y synthpop en español. Tras el asesinato de su tecladista Jonathan Honas Meléndez, el público ha puesto su mirada en la historia y los integrantes que dieron vida a este proyecto musical nacido en la Ciudad de México hace más de 10 años.

En La Razón de México te contamos quiénes son los miembros de la banda y brevemente su trayectoria.

¿Quién es Camilo Séptimo y quiénes son sus integrantes?

Camilo Séptimo surgió en 2013, cuando se disolvió la banda Lady Lane, y tres de sus músicos coincidieron en su visión de crear un sonido fresco que mezclara guitarras, sintetizadores y atmósferas electrónicas. Sus integrantes oficiales y fundadores son:

Manuel Mendoza (voz y bajo)

Jonathan Meléndez (teclado y sintetizadores)

Erik Vázquez (guitarra)

En sus presentaciones en vivo también han contado con músicos de apoyo, como el baterista César Cardiel, quien ha acompañado al grupo en distintos conciertos.

La banda Camilo Séptimo debutó con el EP Maya en 2014 y posteriormente lanzó discos como Óleos (2017), Navegantes (2019), Ecos (2022) y Jardín de las almas (2023). Entre sus temas más famosos se encuentran “Eres”, “Miénteme”, “Vicio” y “No confíes en mí”.

El aporte de Jonathan Honas Meléndez fue clave para definir la identidad sonora del grupo, pues combinó el rock alternativo con influencias electrónicas.

Una gira pendiente

La banda Camilo Séptimo tiene programada para los siguientes meses la gira Mapas II, las fechas y ciudades son:

19 septiembre, Ciudad Juárez

26 septiembre, Naucalli, Edo Mex

10 octubre, Pachuca

16 octubre, Apizaco, Tlaxcala

24 octubre, Tampico

31 octubre, León, en el Rockstar Fest

21 noviembre, Campeche

11 diciembre, Veracruz

19 diciembre, Tijuana

Hasta ahora, no han revelado si pospondrán los conciertos o si se cancelarán debido al asesinato de Honas Meléndez.

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